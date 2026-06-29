Nâng chuẩn tư vấn bảo hiểm từ nền tảng đào tạo bài bản

Ngày 29/6, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam (VIDI) - Tổ chức đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam về bảo hiểm, đã chính thức ký hợp đồng đào tạo và tư vấn đào tạo trong lĩnh vực đào tạo lực lượng tư vấn bảo hiểm.

Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa năng lực chuyên môn và chuẩn mực nghề nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phân phối trên toàn thị trường.

FWD Việt Nam và VIDI ký hợp đồng đào tạo và tư vấn đào tạo nhằm chuẩn hóa năng lực chuyên môn và chuẩn mực nghề nghiệp của lực lượng tư vấn bảo hiểm.

Chương trình hợp tác tập trung xây dựng bộ nội dung đào tạo chuẩn hóa đầu tiên dành cho đội ngũ tư vấn, bao gồm hệ thống giáo trình, tài liệu học viên và khung kiến thức thống nhất. Nền tảng này nhằm trang bị cho lực lượng tư vấn viên mới gia nhập một hệ kiến thức bài bản, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nghề tư vấn bảo hiểm. Đồng thời, chương trình còn cung cấp cho đội ngũ tư vấn viên hiện có của FWD những kiến thức cập nhật nhằm đáp ứng quy định pháp lý và nhu cầu thị trường.

Một trọng tâm khác là cách tiếp cận đào tạo liên tục và có hệ thống. Theo đó, năng lực tư vấn không chỉ hình thành từ giai đoạn đào tạo ban đầu, mà còn được cập nhật và củng cố xuyên suốt quá trình làm nghề, giúp đội ngũ tư vấn viên thích ứng tốt hơn với những thay đổi về thị trường, quy định pháp lý và kỳ vọng của khách hàng.

Chương trình hợp tác tập trung xây dựng bộ nội dung đào tạo chuẩn hóa đầu tiên dành cho đội ngũ tư vấn, bao gồm hệ thống giáo trình, tài liệu học viên và khung kiến thức thống nhất.

Hợp tác này cũng phản ánh định hướng dài hạn của FWD trong việc xây dựng lực lượng tư vấn có nền tảng vững và khả năng phát triển liên tục. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng coi trọng tính minh bạch và sự tin cậy, việc nâng cao chất lượng con người trở thành yếu tố then chốt quyết định văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tạo dựng lợi thế bền vững.

Bên cạnh việc kết hợp giữa chuẩn hóa đào tạo đầu vào và phát triển năng lực dài hạn cho đội ngũ tư vấn tài chính, hợp tác giữa FWD và VIDI còn bao gồm việc cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật cho toàn thể giảng viên nội bộ của FWD, qua đó đảm bảo tính nhất quán và chuẩn xác trong quá trình truyền đạt.

Những nỗ lực này tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của FWD trong việc lấy chất lượng đội ngũ tư vấn làm trọng tâm, đồng thời góp phần nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa lực lượng tư vấn và củng cố niềm tin trên thị trường.