Bảo Việt Nhân thọ ra mắt siêu phẩm ‘An Thịnh Phúc Niên’ mừng tuổi 30

Ngày 28/6/2026, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập và ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Thịnh Phúc Niên.

Sự kiện được kết nối trực tiếp tới gần 60 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút khoảng 15.000 khách hàng tham dự và theo dõi, trở thành chương trình có quy mô khách hàng lớn nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp, đồng thời là một trong những sự kiện nổi bật của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

BVNT chính thức ra mắt sản phẩm mới An Thịnh Phúc Niên

30 năm tiên phong kiến tạo giá trị bền vững cho người Việt

Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt đối với Bảo Việt Nhân thọ khi doanh nghiệp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường của đơn vị tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Ba thập kỷ trước, bảo hiểm nhân thọ vẫn là một khái niệm còn khá mới mẻ đối với phần lớn người dân.

Từ con số khoảng 1.200 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với doanh thu chưa đầy 1 tỷ đồng trong năm 1996 - năm đầu tiên hoạt động, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện đã trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Tính đến hết tháng 5/2026, cả nước có hơn 11,1 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang có hiệu lực, tương đương khoảng 10% dân số được bảo vệ bởi các giải pháp bảo hiểm nhân thọ. Không chỉ góp phần bảo vệ tài chính cho hàng triệu gia đình, ngành bảo hiểm nhân thọ còn đóng vai trò quan trọng đối với an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế.

Năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả khoảng 65.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng; riêng 5 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 28.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế đạt trên 835.000 tỷ đồng.

Đến năm 2026, thị trường Bảo hiểm nhân thọ hiện có 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động, Bảo Việt Nhân thọ đang dẫn đầu về mọi chỉ số: tổng doanh thu, doanh thu khai thác mới, số hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực (cứ 100 người Việt Nam có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì ước có 23 người đang được Bảo Việt Nhân thọ bảo vệ). Những đóng góp của Bảo Việt Nhân thọ không chỉ thể hiện ở quy mô hoạt động, mạng lưới phục vụ khách hàng hay những con số tăng trưởng, mà còn ở việc góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của bảo hiểm trong việc bảo vệ tài chính gia đình, ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Với ưu thế là thành viên của hệ sinh thái Bảo Việt, các giải pháp tích hợp bảo hiểm – ngân hàng - đầu tư ra đời, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Sự kiện tri ân khách hàng với quy mô lớn nhất

Theo Ban tổ chức, gần 500 khách hàng và đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội cùng khoảng 15.000 khách hàng theo dõi chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ từ gần 60 điểm cầu trên cả nước.

Quy mô kết nối đồng thời giữa trụ sở chính tại Hà Nội và hệ thống công ty thành viên trên toàn quốc đã tạo nên một trong những sự kiện khách hàng lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Bảo Việt Nhân thọ. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho sự gắn bó và niềm tin mà khách hàng dành cho doanh nghiệp trong suốt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Đức Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ gửi lời tri ân khách hàng đã tin tưởng Bảo Việt Nhân thọ trong suốt 3 thập kỷ

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ nhấn mạnh: “Những thành tựu doanh nghiệp đạt được ngày hôm nay được xây dựng từ niềm tin của khách hàng, sự đồng hành của đối tác, sự ủng hộ của các cơ quan quản lý và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, tư vấn viên trên toàn hệ thống”.

Sự kiện cũng có sự tham dự của ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Đại diện Hiệp hội đánh giá cao vai trò tiên phong của Bảo Việt Nhân thọ trong quá trình hình thành và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tin tưởng sản phẩm mới An Thịnh Phúc Niên sẽ nhận được sự đón nhận của đông đảo khách hàng

An Thịnh Phúc Niên - lời tri ân được gửi gắm trong một giải pháp bảo hiểm mới

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Thịnh Phúc Niên.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm được phát triển như một giải pháp bảo hiểm thế hệ mới, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong cả ba nhu cầu quan trọng: bảo vệ hôm nay, tích lũy cho ngày mai và xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho tương lai.

An Thịnh Phúc Niên sở hữu nhiều quyền lợi bảo hiểm vượt trội và là một trong những giải pháp ưu việt nhất mà doanh nghiệp từng phát triển. Việc ra mắt An Thịnh Phúc Niên đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập được xem như một lời tri ân đặc biệt gửi tới khách hàng - những người đã đồng hành và đặt niềm tin vào thương hiệu trong suốt hành trình phát triển.

Đại diện BVNT nhận lẵng hoa chúc mừng từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tại Lễ ra mắt giải pháp tài chính An Thịnh Phúc Niên

Bước sang tuổi 30, Bảo Việt Nhân thọ không chỉ nhìn lại hành trình đã qua mà còn hướng tới những mục tiêu phát triển mới. Với ưu thế là thành viên của hệ sinh thái Bảo Việt, nền tảng thương hiệu vững mạnh, mạng lưới rộng khắp, năng lực tài chính ổn định cùng sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục dẫn dắt thị trường theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững. Đồng thời, cũng nhân dịp kỷ niệm 30 năm tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, lần đầu tiên trên thị trường, giải pháp tích hợp bảo hiểm – ngân hàng - đầu tư chuyên nghiệp mang tên Bảo An Gia Sản 360° được ra đời. Đây là gói giải pháp bảo vệ trọn vẹn từ sức khoẻ đến tài sản, đáp ứng mọi nhu cầu của các gia đình khách hàng.