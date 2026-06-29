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Mẹ lo làm việc nhà, bé gái 5 tuổi đi lạc giữa đêm

Văn Quân

TPO - Ngày 29/6, Công an phường Trảng Bom cho biết vừa hỗ trợ đưa một bé gái 5 tuổi đi lạc trở về với gia đình sau nhiều giờ xác minh, tìm kiếm người thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 28/6, Công an phường Trảng Bom tiếp nhận một bé gái đi lạc trên địa bàn. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, đồng thời triển khai xác minh thông tin nhằm tìm kiếm người thân.

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Lực lượng Công an phường Trảng Bom bàn giao lại cháu bé đi lạc cho gia đình (ảnh: Công an Trảng Bom)

Do còn nhỏ, bé không nhớ tên cha mẹ cũng như địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Trong thời gian chờ xác minh, cán bộ, chiến sĩ Công an phường vừa động viên, chăm sóc cháu bé, vừa phát đi thông tin và phối hợp với người dân để tìm gia đình của bé.

Sau nhiều giờ, nhờ sự phối hợp của lực lượng công an và sự hỗ trợ của cộng đồng, người thân của bé đã đến trụ sở Công an phường Trảng Bom xác minh và hoàn tất thủ tục đón cháu về trong niềm vui, xúc động.

Theo thư cảm ơn gửi lực lượng công an, chị N.T.T.M., mẹ của bé K.V. (5 tuổi), cho biết trong lúc chị đang làm việc nhà vào tối 28/6, cháu đã tự đi ra ngoài và bị lạc. Gia đình bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trảng Bom khi nhanh chóng hỗ trợ, giúp cháu trở về an toàn.

Văn Quân
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