Tình báo Mỹ tin rằng Iran thay đổi quan điểm về vũ khí hạt nhân

TPO - Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei - quan tâm đến việc theo đuổi vũ khí hạt nhân hơn nhiều so với cha của ông - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Một bức tranh chân dung Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Ông Ali Khamenei - người đã thiệt mạng vào đầu cuộc chiến trong một cuộc tấn công của Israel được hỗ trợ bởi tình báo Mỹ - từng cam kết sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Nhiều người tin rằng, sự do dự của ông Ali Khamenei trong việc theo đuổi vũ khí hạt nhân là có thật.

Tương tự, người kế nhiệm của ông - Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei - chưa bao giờ công khai kêu gọi Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng, ông Mojtaba Khamenei và chính phủ mới của Iran thực sự có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân tiên tiến, khác với chính phủ tiền nhiệm.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Chính phủ Iran đã nỗ lực tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz và tỏ ra là một đối tác khó đàm phán. Nếu cuộc chiến với Mỹ và Israel khiến Iran thay đổi quan điểm về việc sở hữu vũ khí hạt nhân theo hướng cứng rắn hơn, thì đó sẽ là hậu quả không mong muốn từ việc ám sát cố lãnh tụ tối cao và nỗ lực thay đổi chế độ ở Iran mà chính quyền Mỹ theo đuổi.

Đánh giá được tình báo Mỹ đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc liệu có nên tăng cường chiến dịch quân sự chống lại Iran hay không. Việc xác định nhà lãnh đạo tối cao có khả năng theo đuổi việc chế tạo bom hạt nhân sẽ cung cấp thêm lý do chính đáng cho việc leo thang xung đột.

Trong khi các quan chức Mỹ khẳng định Tehran chưa có bất kỳ động thái nào để khởi động lại chương trình hạt nhân của mình, thì Iran đã thực hiện một số bước đi nhằm bảo vệ tài sản hạt nhân sau các cuộc tấn công của Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ, Iran đã di chuyển một số máy ly tâm đến một khu phức hợp ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt ở miền trung Iran mà Mỹ gọi là núi Pickaxe.

Iran hiện chưa bình luận về thông tin này.