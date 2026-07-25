Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Mỹ sơ tán khẩn hai căn cứ không quân sau đòn đáp trả của Iran

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã rút máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự khác khỏi căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar và căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào nhiều vị trí quân sự trong khu vực.

Theo một báo cáo được hãng tin Fars công bố hôm thứ Sáu (24/7), các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy cả hai căn cứ này gần như không còn sự hiện diện của máy bay và nhiều trang thiết bị quân sự Mỹ.

Dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-2 được Fars công bố cho thấy các máy bay quân sự từng xuất hiện tại căn cứ Al Dhafra chỉ vài ngày trước đã biến mất khỏi các hình ảnh mới, làm dấy lên nhận định rằng Mỹ đã nhanh chóng di chuyển các tài sản quân sự quan trọng khỏi căn cứ này.

vt.jpg
Căn cứ không quân Al Udeid ở Doha, Qatar.

Fars cũng cho biết tình trạng tương tự được ghi nhận tại căn cứ Al Udeid ở Qatar - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Tây Á và là một trong những trung tâm chỉ huy quan trọng nhất của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Al Dhafra, nằm ở phía nam Abu Dhabi, là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 380 thuộc Không quân Mỹ, giữ vai trò then chốt trong các nhiệm vụ trinh sát, tiếp nhiên liệu trên không và tác chiến khu vực.

Trong khi đó, Al Udeid, nằm phía tây thủ đô Doha của Qatar, là trụ sở tiền phương của CENTCOM và Sư đoàn Không quân Viễn chinh số 379, đóng vai trò trung tâm chỉ huy, hậu cần và điều phối các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Cả Al Dhafra và Al Udeid đều đóng vai trò trung tâm trong cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động được phát động sau khi cuộc chiến nối lại vào đầu tháng này.

Hiện, giới chức Mỹ, Qatar và UAE vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Yemen tấn công căn cứ không quân King Khalid ở Ả Rập Xê Út

Ở một diễn biến khác, Lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân King Khalid tại khu vực Asir, miền nam Ả Rập Xê Út, để đáp trả các chiến dịch quân sự và lệnh phong tỏa mà Riyadh áp đặt đối với Yemen.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin tên lửa đạn đạo do Yemen phóng đã nhắm trúng các mục tiêu được chỉ định bên trong căn cứ không quân King Khalid gần thành phố Khamis Mushait, nằm cách thủ đô Riyadh khoảng 884 km về phía nam, vào sáng sớm thứ Bảy.

Trước đó, lực lượng Yemen cũng tuyên bố tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại khu vực Jizan bằng nhiều tên lửa đạn đạo. Sau vụ việc, một số khu vực ở Jizan được cho là bị mất điện.

Ngoài ra, truyền thông Yemen đưa tin nhiều tiếng nổ lớn cũng đã xảy ra tại thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út.

Theo các trang theo dõi hàng không trực tuyến, một số chuyến bay đến Riyadh và các thành phố khác của Ả Rập Xê Út đã phải đổi hướng sau các cuộc tấn công. Hai sân bay gồm Sân bay quốc tế Prince Abdulmohsen Bin Abdulaziz tại Yanbu và Sân bay quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz (Jizan) được cho là đã tạm thời ngừng hoạt động trong bối cảnh an ninh diễn biến phức tạp.

Quỳnh Như
Press TV
#Mỹ #Iran #căn cứ không quân #Al Udeid #Al Dhafra #tấn công #quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe