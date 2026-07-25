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Tiếp nhận di vật và thông tin nghi khu mộ tập thể Bộ đội Trường Sơn

Hoàng Nam

TPO - Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) vừa tiếp nhận nhiều di vật chiến tranh, cùng nguồn tin quan trọng về một phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) hy sinh trên đất bạn Lào trong giai đoạn 1971 - 1972. Đây được xem là đầu mối có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm...

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Đại diện Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận di vật từ gia đình ông Hồ Văn Vang.

Nguồn tin do ông Hồ Văn Vang (sinh năm 1943) và con trai là ông Hồ Văn Sinh, trú tại cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) cung cấp trong quá trình Đồn Biên phòng Hướng Phùng trao đổi tình hình với chính quyền địa phương tại khu vực cột mốc 597 vào ngày 21/7.

Theo đó, trên khu đất rẫy của gia đình ông Vang hiện vẫn còn một phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập và một vị trí nghi là mộ tập thể, vốn là hầm trú ẩn chữ A của khoảng 3-5 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn bị máy bay Mỹ oanh tạc.

Đáng chú ý, gia đình ông Hồ Văn Vang hiện vẫn lưu giữ nhiều di vật được thu nhặt tại hiện trường sau vụ oanh tạc, gồm một bi đông đựng nước, một nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết và tấm bia khắc tên của 7 liệt sĩ đã được quy tập trước đây.

Riêng khẩu súng CKC nhặt được cùng thời điểm đã được gia đình giao nộp cho chính quyền địa phương từ năm 2008.

Theo lời kể của ông Vang, trước đây khu vực này có 8 ngôi mộ liệt sĩ. Khoảng năm 2009, ông trực tiếp dẫn Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đến tìm kiếm và cất bốc được 7 hài cốt có danh tính.

Do điều kiện canh tác và ảnh hưởng của phong tục địa phương, ông chưa thông tin về phần mộ còn lại nằm trong khu đất sản xuất của gia đình nên đến nay ngôi mộ này vẫn còn nguyên, ước nằm ở độ sâu khoảng 1 mét.

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Những di vật của Bộ đội Trường Sơn mà Đồn Biên phòng Hướng Phùng vừa tiếp nhận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn người dân quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định tọa độ các vị trí, đồng thời tiếp tục thu thập thêm các tài liệu, nhân chứng để báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Việc tiếp nhận nguồn tin được thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Hiện, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đang phối hợp xác minh, đề xuất các cơ quan chức năng của Bộ đội Biên phòng và lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, cất bốc phần mộ còn lại cũng như xác minh vị trí nghi là mộ tập thể của các cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh trên đất bạn Lào.

Hoàng Nam
#Biên phòng Hướng Phùng #di vật chiến tranh #nguồn tin quan trọng #mộ tập thể #bộ đội Trường Sơn #trên đất Lào

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