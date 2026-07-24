Quân khu 2 'chạy đua với thời gian' trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

TPO - Sau 130 ngày triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Quân khu 2 đã quy tập được 143 hài cốt liệt sĩ, trong đó 11 trường hợp đã xác định được danh tính. Đây cũng là một trong những kết quả nổi bật được công bố tại lễ phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động Quyết thắng - Thi đua giành 3 Nhất".

Ngày 24/7, Quân khu 2 phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động Quyết thắng - Thi đua giành 3 Nhất" từ ngày 1/8 đến 19/10, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Đại tá Khổng Đình Tám - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, phát động thi đua.

Phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026 được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Điểm nhấn nổi bật là việc triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đến ngày 22/7/2026 - ngày thứ 130 của chiến dịch, các lực lượng của Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 143 hài cốt liệt sĩ, trong đó 11 hài cốt đã xác định được danh tính, 132 hài cốt chưa xác định danh tính. Các đội quy tập cũng đã tìm kiếm trên hơn 1.930 ha, đạt 16,8% diện tích vùng lõi theo kế hoạch.

Song song với công tác quy tập, Quân khu đẩy mạnh lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay, việc lấy mẫu đã được triển khai tại 103/172 nghĩa trang, khai quật 6.051 trong tổng số 11.261 phần mộ, thu được 4.841 mẫu đủ điều kiện, trong đó đã bàn giao 4.131 mẫu để phục vụ giám định. Bốn tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và Lai Châu đã hoàn thành việc lấy mẫu theo kế hoạch.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm, 242 tập thể và 417 cá nhân đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2, ký xác nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

Đợt thi đua cao điểm năm nay mang chủ đề "80 ngày hành động Quyết thắng - Thi đua giành 3 Nhất", tập trung vào ba nội dung trọng tâm gồm: ý chí, nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Trong thời gian diễn ra đợt thi đua, Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tham mưu; nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nhất là trên địa bàn vùng cao, biên giới.

Đặc biệt, Quân khu xác định tiếp tục "chạy đua với thời gian" thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tăng cường phối hợp với các địa phương, huy động mọi nguồn lực để đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Bên cạnh đó, Quân khu sẽ tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai sâu rộng các phong trào "Bình dân học vụ số", "Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số", xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số, phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "chiến sĩ số".

Quân khu 2 phấn đấu xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, góp phần xây dựng LLVT Quân khu tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.