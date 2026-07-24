Lắng đọng phút gia đình đón nhận di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm ông hy sinh

Chia sẻ trong chương trình, Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ tham gia với một quyết tâm rất cao để có thể nhanh chóng đưa các bác, các anh về với đồng đội, gia đình. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, tính đến ngày 23/7, các lực lượng đã tìm kiếm và quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ.