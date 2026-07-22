Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 8 tại hang Đá Sập, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm

Ngày 22/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập (K600), xã Hà Nha, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 8.
Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và chỉ đạo tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ các khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật.
Nhiều ngày qua, lực lượng tìm kiếm đã vượt qua địa hình hiểm trở, không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng và nguy cơ sạt lở trong lòng hang để bóc tách từng lớp đất đá bằng phương pháp thủ công. Quá trình tìm kiếm cũng phát hiện nhiều di vật như mảnh vải, nút áo, dép cao su, mũ cối, bút bi, lọ thuốc và một số vật dụng sinh hoạt, chiến đấu. Toàn bộ hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm được bảo quản đúng quy trình để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Theo Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, hang Đá Sập là quần thể nhiều hang động thông nhau, cửa hang từng bị bom đánh sập, nhiều vị trí bị đất đá vùi lấp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dù đã tìm thấy đủ 8 hài cốt theo kết quả xác minh ban đầu, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng tìm kiếm vì không loại trừ khả năng còn các liệt sĩ khác hy sinh, nằm lại tại khu vực này.
Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", chủ động khai thác mọi nguồn thông tin từ nhân chứng, hồ sơ lưu trữ, báo chí, mạng xã hội và người dân để kịp thời khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm cần được tiến hành khẩn trương bởi hài cốt đã nằm lại hơn nửa thế kỷ, mẫu sinh phẩm có thể tiếp tục phân hủy, ảnh hưởng đến việc giám định ADN và xác định danh tính. Mục tiêu cao nhất là đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương sau hơn 50 năm nằm lại chiến trường.
Trong kháng chiến chống Mỹ, hang Thương Nghiệp (còn gọi là hang Đá Sập hay K600) là cứ điểm trú quân, điều trị thương binh và trung chuyển lương thực trọng yếu của nhiều đơn vị chủ lực, bao gồm Đoàn Pháo binh 575 thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà.
Ngày 25/4/1969, Mỹ đã dùng máy bay đánh vào khu vực hang Thương Nghiệp, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Từ đó, hang Thương Nghiệp được gọi là hang Đá Sập.