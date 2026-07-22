Cuộc gặp mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Rubio và ông Vương sẽ gặp nhau tại Manila (Philippines), nơi bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đối tác tập trung để thảo luận về một loạt các vấn đề toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Rubio và người đồng cấp Trung Quốc có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump trước đó cho biết, ông Tập sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa xác nhận chuyến thăm Washington của ông Tập.

“Tôi không có lý do gì để tin rằng họ sẽ không đến. Điều đó rất quan trọng”, ông Rubio nói với các phóng viên khi lên đường đến hội nghị ASEAN.

Tuy nhiên, một thỏa thuận mong manh giữa hai siêu cường toàn cầu có thể trở nên phức tạp hơn bởi những cáo buộc mới của ông Trump hồi tuần trước về việc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ - những cáo buộc mà Bắc Kinh đã phủ nhận.

Quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã phần nào ổn định dưới một thỏa thuận thương mại tạm thời đạt được giữa ông Trump và ông Tập vào tháng 10 năm ngoái, nhưng những khác biệt sâu sắc vẫn tồn tại giữa hai quốc gia trong cái mà nhiều nhà phân tích coi là một hình thức Chiến tranh Lạnh mới.

"Sẽ luôn có những điều chúng ta không đồng ý, nhưng tôi nghĩ rằng các quốc gia hùng mạnh và quan trọng như chúng ta cần phải tiếp tục đối thoại và duy trì mối quan hệ”, ông Rubio nói.

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề các cuộc họp của hội nghị ASEAN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với hãng thông tấn nhà nước RIA vào cuối ngày 20/7, rằng các quan chức hai nước đang làm việc để sắp xếp một cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Lavrov và ông Rubio.

"Các cuộc tiếp xúc thông qua các bộ ngoại giao và các kênh ngoại giao tất nhiên chủ yếu mang tính kỹ thuật, nhưng nếu có cuộc tiếp xúc ở cấp bộ trưởng ngoại giao, chúng tôi chắc chắn sẽ hoan nghênh điều đó", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.