Giọt hồng tri ân: Khi lòng biết ơn được viết tiếp bằng những món quà sự sống

TPO - Trong không khí tháng 7 – tháng của lòng biết ơn, “Giọt hồng tri ân” tiếp tục trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu người bệnh mà còn là cách thế hệ hôm nay viết tiếp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực.

Những ngày cuối tháng 7, khuôn viên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, đoàn viên, thanh niên và những người hiến máu tình nguyện đã có mặt để tham gia ngày hội "Giọt hồng tri ân". Không chỉ đến để trao đi những đơn vị máu quý giá, mỗi người còn mang theo một câu chuyện, một lí do riêng và trên hết là mong muốn sẻ chia sự sống với những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi.

Giữa dòng người nối dài, có những người lần đầu hiến máu, cũng có những gương mặt đã gắn bó với hành trình này suốt nhiều năm. Dẫu xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tin rằng một giọt máu cho đi có thể mở ra cơ hội sống cho một con người.

Các bạn trẻ háo hức đến với "Giọt hồng tri ân".

Từ máu xương của cha anh đến những giọt hồng của hôm nay

Tháng 7 luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong lòng mỗi người Việt. Đây là dịp cả nước tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã hi sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong mạch cảm xúc thiêng liêng ấy, “Giọt hồng tri ân” đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những trái tim nhân ái tại Thủ đô. Không chỉ là một ngày hội hiến máu, chương trình còn là biểu tượng của sự sẻ chia, nơi những giọt máu nghĩa tình tiếp tục nối dài sự sống cho hàng nghìn người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Hôm nay, tại Hà Nội, chúng tôi tổ chức chương trình “Giọt hồng tri ân” - điểm nhấn của Hành trình Đỏ với hai ý nghĩa đặc biệt. Thứ nhất, đây là Ngày hội hiến máu chính của Hành trình Đỏ trên phạm vi cả nước. Thứ hai, chương trình là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thể hiện đạo lí "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Bên cạnh chương trình chính tại Hà Nội, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được tổ chức đồng thời tại các địa phương”.

Nhấn nút khởi động Ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân".

“Điểm nổi bật của Hành trình Đỏ năm nay là chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hiến máu tình nguyện và kết nối dòng máu Việt. Đây là hành trình không chỉ vận động người dân tham gia hiến máu mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người. Những giá trị mà chương trình tạo dựng trong nhiều năm qua đang tiếp tục được phát huy và lan tỏa sâu rộng”, Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh chia sẻ.

Với thông điệp "Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng", chương trình kết nối nghĩa cử hiến máu cứu người trong thời bình với truyền thống yêu nước, đạo lí "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Để có được cuộc sống hòa bình hôm nay, biết bao thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương, ngã xuống trên khắp các chiến trường. Máu của những người anh hùng đã hòa vào lòng đất mẹ, đổi lấy độc lập, tự do và tương lai của dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần cống hiến vì cộng đồng chưa bao giờ dừng lại.

Ban Tổ chức tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh máu.

Nếu năm xưa, các thế hệ đi trước hiến dâng máu xương để bảo vệ Tổ quốc, thì hôm nay, những người hiến máu tình nguyện đang trao đi những "giọt hồng" để giữ lại sự sống cho những bệnh nhân cần truyền máu. Hai hành động ở hai thời đại khác nhau nhưng đều được kết nối bởi một giá trị bền vững: sẵn sàng cho đi vì người khác.

Chính vì vậy, hiến máu trong tháng 7 không chỉ là một nghĩa cử nhân ái mà còn là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hi sinh vì đất nước. Mỗi đơn vị máu được trao đi cũng là một cách viết tiếp khúc tráng ca của hòa bình bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

4.000 đơn vị máu cho người bệnh

Năm 2026, ngày hội “Giọt hồng tri ân” đặt mục tiêu tiếp nhận 4.000 đơn vị máu nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Chương trình diễn ra liên tục trong 9 ngày, từ 18 đến 26/7/2026, tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn Hà Nội, tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp.

Đằng sau mỗi đơn vị máu được tiếp nhận là thêm một cơ hội điều trị cho người bệnh; là niềm hi vọng của những gia đình đang mong chờ phép màu từ sự sẻ chia của cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hành trình Đỏ năm 2026 đã được triển khai tại 25 trong tổng số 32 tỉnh, thành phố dự kiến tổ chức trên cả nước và tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu.

Cùng với đó, nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương cũng đã vận động thêm hàng chục nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị trong mùa hè.

Rất đông bạn trẻ trao đi món quà sự sống để tri ân tháng 7 "Uống nước nhớ nguồn".

Những con số ấy không chỉ phản ánh sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện mà còn cho thấy tinh thần nhân ái đang ngày càng được nhân lên trong cộng đồng.

Đi qua tháng 7, “Giọt hồng tri ân” sẽ vẫn tiếp tục là hành trình kết nối những trái tim biết sẻ chia, thắp lên hi vọng cho hàng nghìn người bệnh và bồi đắp thêm nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bởi đôi khi, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng những lời tưởng nhớ, mà còn được gửi gắm trọn vẹn trong chính những giọt máu được trao đi để một sự sống khác được ở lại.