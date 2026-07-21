Cùng là 500mg Glutathione, tại sao giá lại chênh nhau gấp nhiều lần?

Khi tìm mua TPBVSK Glutathione trên các sàn thương mại điện tử, chị Minh Anh (Hà Nội) bất ngờ khi hai sản phẩm cùng ghi 500mg nhưng giá lại chênh nhau gần gấp ba lần.

Sự chênh lệch này khiến nhiều người tiêu dùng đặt câu hỏi: Liệu họ đang trả thêm tiền cho thương hiệu, hay đằng sau đó còn có những yếu tố khác quyết định giá trị của một sản phẩm Glutathione?

500mg chỉ là một con số

Tâm lý phổ biến của người tiêu dùng là so sánh hàm lượng giữa các sản phẩm. Thấy cùng 500mg, nhiều người sẽ mặc định rằng chất lượng tương đương và lựa chọn sản phẩm có giá thấp hơn.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung, đây là một trong những hiểu lầm phổ biến khi lựa chọn sản phẩm. Hàm lượng là thông tin dễ nhìn thấy nhất trên bao bì, nhưng lại không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều hoạt chất khác, điều cơ thể cần không chỉ là lượng được bổ sung, mà còn là lượng có thể được bảo toàn, hấp thu và sử dụng được sau khi đi qua hệ tiêu hóa.

Một sản phẩm có hàm lượng cao chưa chắc mang lại giá trị tốt hơn một sản phẩm có hàm lượng thấp hơn nếu hoạt chất không được bảo vệ và hấp thu hiệu quả sau khi đi qua hệ tiêu hóa.

Điều này cũng không đồng nghĩa sản phẩm càng đắt thì chắc chắn càng tốt. Tuy nhiên, mức giá thường phản ánh những khoản đầu tư khác nhau vào nguyên liệu, công nghệ và quy trình sản xuất - những yếu tố mà người tiêu dùng khó nhận biết nếu chỉ nhìn vào hàm lượng trên bao bì.

Điều gì tạo nên sự khác biệt?

Theo giới chuyên môn trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung, giá trị của một sản phẩm Glutathione thường được quyết định bởi nhiều yếu tố thay vì chỉ hàm lượng hoạt chất.

Glutathione chất lượng được quyết định bởi nhiều yếu tố

Trước tiên là nguồn nguyên liệu và dạng Glutathione. Không phải mọi sản phẩm đều sử dụng cùng một loại nguyên liệu. Sự khác biệt về độ tinh khiết, nguồn gốc, quy trình sản xuất hay dạng Glutathione được sử dụng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của sản phẩm.

Tiếp đến là công nghệ bào chế. Glutathione là hoạt chất tương đối nhạy cảm. Nếu không có giải pháp bảo vệ phù hợp, hoạt chất có thể bị ảnh hưởng trong quá trình tiêu hóa trước khi cơ thể sử dụng.

Ngoài ra còn có tiêu chuẩn sản xuất và kiểm định chất lượng. Quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và các chứng nhận của nhà máy cũng góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các sản phẩm trên thị trường.

Nói cách khác, giá bán không chỉ phản ánh lượng hoạt chất được ghi trên bao bì, mà còn phản ánh quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất phía sau sản phẩm.

Người tiêu dùng nên quan tâm điều gì khi chọn Glutathione?

Thực tế, thay vì chỉ nhìn vào con số 500mg hay 1.000mg, người tiêu dùng nên cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố như:

- Nguồn nguyên liệu: Người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm công bố rõ nguồn gốc nguyên liệu, độ tinh khiết và tiêu chuẩn chất lượng. Chẳng hạn, Setria® L-Glutathione là nguyên liệu được sản xuất bằng công nghệ lên men và có nhiều nghiên cứu lâm sàng.

- Dạng hoạt chất và công nghệ bào chế: Ưu tiên sản phẩm sử dụng Reduced L-Glutathione (GSH) - dạng hoạt động sinh học của Glutathione, kết hợp các công nghệ bào chế như Liposome nhằm hỗ trợ bảo vệ hoạt chất trong quá trình đi qua hệ tiêu hóa.

- Tiêu chuẩn sản xuất, kiểm định chất lượng: Lựa chọn thương hiệu có quy trình sản xuất, kiểm định chất lượng và thông tin minh bạch.

- Uy tín thương hiệu: Ưu tiên các thương hiệu công khai đầy đủ thông tin về sản phẩm và nguồn nguyên liệu.

Xu hướng mới của thị trường: Tối ưu khả năng hấp thu

Trong vài năm gần đây, nhiều chuyên gia cho rằng ngành thực phẩm bổ sung đang dần chuyển từ việc cạnh tranh bằng hàm lượng hoạt chất sang chú trọng sinh khả dụng - tức khả năng cơ thể hấp thu và sử dụng hoạt chất.

Đây cũng là lý do nhiều công nghệ bào chế mới được nghiên cứu và ứng dụng. Trong số đó, Liposome là một hướng phát triển được nhiều thương hiệu quan tâm. Công nghệ này sử dụng lớp phospholipid bao bọc hoạt chất nhằm hỗ trợ bảo vệ Glutathione trong quá trình đi qua hệ tiêu hóa.

Xu hướng này đang được nhiều thương hiệu thực phẩm bổ sung cao cấp ứng dụng trong quá trình phát triển sản phẩm. Đơn cử, Codeage hiện đang phát triển hai dòng TPBVSK Liposomal Glutathione 500mg và Liposomal Glutathione 1000mg. Phiên bản 500mg sử dụng Setria® L-Glutathione có độ tinh khiết trên 99%, đáp ứng chuẩn Dược điển Nhật Bản JP và chuẩn Dược điển Hoa Kỳ USP. Cả hai sản phẩm đều ứng dụng công nghệ Liposome với lớp phospholipid có nguồn gốc từ hướng dương không biến đổi gen (non-GMO) nhằm bao bọc hoạt chất trong quá trình bào chế. Đây là một trong những hướng phát triển được nhiều thương hiệu lựa chọn khi chú trọng hơn đến chất lượng nguyên liệu và công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào hàm lượng hoạt chất.

Công nghệ màng bọc Liposome giúp bao bọc hoạt chất trong quá trình bào chế

Khi thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn, hàm lượng không còn là tiêu chí duy nhất để đánh giá một sản phẩm Glutathione. Hiểu rõ nguồn nguyên liệu, công nghệ bào chế và tiêu chuẩn sản xuất sẽ giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp, thay vì chỉ so sánh bằng con số mg trên bao bì.

Đơn vị phân phối chính hãng: Công ty TNHH CHIS Việt Nam.

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Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.