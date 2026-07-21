Doanh nghiệp đồng hành cùng 'Hành trình Đỏ' lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện tại Đồng Tháp

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Qua đó, đã tiếp nhận 583 đơn vị máu góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Đây là năm thứ 6 tỉnh Đồng Tháp hưởng ứng Hành trình Đỏ – chiến dịch hiến máu tình nguyện quy mô quốc gia, tiếp tục lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp", khẳng định tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, bà Đặng Thị Thu Uyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết, Hành trình Đỏ đã trở thành một trong những chiến dịch hiến máu có sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện.

Bà Thu Uyên nhấn mạnh, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia của mỗi cá nhân đối với xã hội. Đồng thời, bà gửi lời tri ân tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tình nguyện viên đã luôn đồng hành cùng phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần để Hành trình Đỏ ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng.

Bên cạnh sự hưởng ứng tích cực của người dân, thành công của Hành trình Đỏ còn có sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2026, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục là những đơn vị đồng hành cùng Chương trình Hành trình Đỏ trên phạm vi cả nước, thông qua việc tài trợ các ấn phẩm truyền thông, POSM, áo chương trình, trang thiết bị và nhiều hạng mục phục vụ công tác tổ chức, góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đồng bộ và lan tỏa thông điệp hiến máu tình nguyện đến đông đảo người dân.

Không chỉ đồng hành ở quy mô toàn quốc, tại Đồng Tháp, ba doanh nghiệp còn dành những phần quà thiết thực để tiếp thêm động lực cho người hiến máu và hỗ trợ địa phương tổ chức thành công ngày hội hiến máu.

Theo đó, Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp đã trao 20 phần quà dành tặng những người hiến máu có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần và lan tỏa thông điệp sẻ chia trong cộng đồng.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tiếp tục trao tặng các phần quà dành cho người tham gia hiến máu, thể hiện sự quan tâm và cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc, đơn vị đã có 10 năm liên tiếp đồng hành cùng Hành trình Đỏ, đã trao tặng 200 ghế lùn trị giá 14,8 triệu đồng cho Ban Tổ chức chương trình tại Đồng Tháp. Những chiếc ghế được sử dụng phục vụ người dân trong suốt quá trình đăng ký, chờ và tham gia hiến máu, góp phần nâng cao điều kiện tổ chức và mang lại sự thuận tiện cho ngày hội.

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Công Viên - Giám đốc Kinh doanh Khu vực, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc cho biết, Hành trình Đỏ là một trong những chương trình nhân đạo mà Qui Phúc luôn trân trọng đồng hành trong suốt nhiều năm qua.

"Đồng hành cùng Hành trình Đỏ không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là niềm tự hào của Qui Phúc. Chúng tôi mong muốn những sản phẩm thiết thực do doanh nghiệp hỗ trợ sẽ góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho công tác tổ chức, đồng thời lan tỏa thông điệp 'Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại', để ngày càng có nhiều người cùng chung tay hiến máu cứu người", ông Lê Công Viên chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, chương trình còn tổ chức Lễ tôn vinh 343 gia đình và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện. Năm 2026, toàn tỉnh Đồng Tháp có 525 tập thể, gia đình và cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp nổi bật trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nghĩa cử cao đẹp mà còn góp phần lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, khuyến khích ngày càng nhiều người dân tham gia hiến máu cứu người.