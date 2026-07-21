Ra mắt sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng cho cả gia đình

Trong nhịp sống hiện đại, chăm sóc sức khỏe cho trẻ không còn dừng ở những bữa ăn đủ chất, mà là hành trình xây dựng nền tảng tiêu hóa khỏe và đề kháng vững vàng từ sớm. Tuy nhiên, trước lịch trình bận rộn mỗi ngày, các gia đình trẻ đặc biệt ưu tiên những giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, dễ sử dụng nhưng vẫn mang lại giá trị chăm sóc toàn diện.

Thấu hiểu điều đó, Nutricare cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu thành công và cho ra mắt Thực phẩm bổ sung sữa chua lợi khuẩn Bioyo - giải pháp hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng cho cả gia đình.

Chăm sóc sức khỏe gia đình không còn là việc “khi rảnh”

Nhịp sống bận rộn khiến nhiều gia đình ngày càng phụ thuộc vào các bữa ăn nhanh hoặc thực phẩm tiện lợi. Điều này đôi khi dẫn đến việc bổ sung chưa đầy đủ chất xơ và lợi khuẩn - những yếu tố quan trọng hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đối với trẻ nhỏ, sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, khả năng hấp thu và sức đề kháng.

Thay vì chỉ chăm sóc sức khỏe khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi hay ốm vặt, nhiều phụ huynh hiện nay đang chuyển sang xu hướng chủ động xây dựng nền tảng đề kháng và tiêu hóa khỏe mạnh cho cả gia đình ngay từ sớm.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn* hỗ trợ chăm sóc hệ tiêu hóa và đề kháng cho cả nhà

Thấu hiểu được những trăn trở đó, Nutricare đã hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển thành công thực phẩm bổ sung sữa chua lợi khuẩn Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn. Đây được xem là một hướng tiếp cận mới khi ứng dụng đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic vào các giải pháp dinh dưỡng, hỗ trợ chăm sóc tiêu hóa và đề kháng toàn diện, an toàn cho cả gia đình.

Tiến sĩ David Clark – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ chia sẻ về sản phẩm Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn.

Điểm nổi bật của Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn đến từ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma (LC-Plasma) - công nghệ lợi khuẩn thế hệ mới với chức năng hỗ trợ miễn dịch vượt trội. Thông qua cơ chế kích hoạt tế bào miễn dịch plasmacytoid dendritic cells (pDCs) - được ví như "thủ lĩnh" của hệ miễn dịch, lợi khuẩn Postbiotic giúp khởi động phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, từ đó hỗ trợ tăng cường đề kháng. Cơ chế này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lâm sàng, cho thấy khả năng hỗ trợ giảm các triệu chứng hô hấp thường gặp như ho, sốt, mệt mỏi ở cả trẻ em và người lớn.

Đặc biệt, một nghiên cứu trên 892 học sinh tiểu học tại Việt Nam cho thấy nhóm trẻ sử dụng lợi khuẩn lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma có số ngày bị sốt giảm khoảng 45% và giảm gần một nửa số ngày nghỉ học do các vấn đề hô hấp so với nhóm đối chứng. Kết quả này góp phần khẳng định vai trò của lợi khuẩn Postbiotic trong việc hỗ trợ xây dựng nền tảng miễn dịch khỏe mạnh cho trẻ em.

Ông Nguyễn Đức Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ về đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic trong ngành dinh dưỡng hiện đại.

Không chỉ hỗ trợ đề kháng, sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn còn bổ sung chất xơ hòa tan (FOS, Inulin) hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, góp phần giảm nguy cơ táo bón và thúc đẩy khả năng hấp thu Canxi. Sự kết hợp giữa lợi khuẩn LC-Plasma và chất xơ hòa tan góp phần xây dựng nền tảng tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ tăng cường đề kháng cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển.

Sữa chua lợi khuẩn Bioyo - Dinh dưỡng tiện lợi cho gia đình hiện đại

Một trong những điểm nổi bật của sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn là tính tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Nhờ đặc tính bền vững của công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, sản phẩm có thể bảo quản linh hoạt ở cả nhiệt độ thường và nhiệt độ mát mà không cần sử dụng chất bảo quản. Điều này giúp mẹ dễ dàng mang theo cho con khi đi học, đi chơi hay trong những chuyến dã ngoại ngoài trời mà vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.

Với hương vị chua ngọt, thanh mát, sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn dễ dàng chinh phục khẩu vị của trẻ nhỏ và trở thành một phần quen thuộc trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của cả gia đình.

Sữa chua lợi khuẩn Bioyo - 100 tỷ lợi khuẩn, tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng.

Sự xuất hiện của các sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến như sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn đang định hình lại thói quen chăm sóc sức khỏe của các gia đình Việt. Thay vì những lựa chọn phức tạp hoặc tốn nhiều thời gian, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, dễ sử dụng hằng ngày nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Chính thức ra mắt thị trường, sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn mang đến một giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi, giúp các gia đình trẻ bận rộn chủ động hơn trong việc duy trì thói quen chăm sóc hệ tiêu hóa và đề kháng cho những người thân yêu.

(*) Hàm lượng 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma tối thiểu trong 4 hộp 110 ml.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại:

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