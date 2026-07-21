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Thủ tướng: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Theo thông tin báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, vào lúc 2 giờ 00 phút ngày 21/7 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1839 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai.

Xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 50E-447.02 (chủ xe là Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, tỉnh Khánh Hòa) cháy xe, hậu quả làm chết 7 người và bị thương nhiều người; nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào taluy.

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Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Nguồn: Vietnamnet

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Đồng thời cần kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48 ngày 17/7 liên quan đến triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; trên cơ sở đó kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự.

Cùng với đó cần phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn nêu trên.

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Nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Quân

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48 liên quan đến triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thuộc địa bàn xã Chương Dương, thành phố Hà Nội;

Thủ tướng lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Luân Dũng
#vụ tai nạn #xe khách #đồng nai #nguyên nhân #cứu hộ #quốc lộ #bảo đảm an toàn

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