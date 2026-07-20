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Thanh Hóa tổng kiểm tra cơ sở chăn nuôi sau vụ tai nạn trong trại lợn làm 5 người chết

Phạm Trường

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa giao các xã, phường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi; rà soát các cơ sở có hầm biogas, bể xử lý chất thải và các công trình kín tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn.

Trong đó, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên toàn tỉnh.

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Trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hầm biogas, bể chứa chất thải, không gian hạn chế có nguy cơ phát sinh khí độc; hệ thống biển cảnh báo, quy trình làm việc an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp và trang bị bảo hộ lao động. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời kết quả thực hiện phải được báo cáo trước ngày 30/8.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá hiện trạng các hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi tại các trang trại quy mô lớn; kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý khí phát sinh trong quá trình xử lý chất thải và yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng an toàn đối với các công trình xử lý chất thải.

Đối với UBND các xã, phường trên toàn tỉnh phải kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi; rà soát các cơ sở có hầm biogas, bể xử lý chất thải và các công trình kín tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương phải yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ ngạt khí độc; tuyệt đối không để người lao động xuống làm việc trong hầm, bể kín khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. Những cơ sở không đáp ứng điều kiện an toàn sẽ bị kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ theo quy định.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V, công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty.

Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt thở. Phát hiện sự việc, một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên, những người tham gia cứu hộ cũng có biểu hiện bị ngạt và nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để cấp cứu.

Đến 23h50 cùng ngày, có 7 công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu song có 5 nạn nhân tử vong, 2 người bị thương đang tiếp tục được điều trị.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu doanh nghiệp không tự ý di chuyển tài sản, sửa chữa hoặc làm thay đổi hiện trường, trừ trường hợp cần thiết để cứu người hoặc phòng ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố.

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Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, rà soát các cơ sở chăn nuôi có hầm biogas, bể xử lý chất thải và các công trình kín tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi, động viên các gia đình người gặp nạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải; đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #chăn nuôi #tai nạn #hầm biogas #an toàn lao động #trang trại #xử lý chất thải

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