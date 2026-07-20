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Pháp luật

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Nhóm người hỗn chiến giữa đường, ít nhất 3 người bị thương

Thái Lâm

TPO - Vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người xảy ra trên địa bàn phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến ít nhất 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/7, lãnh đạo UBND phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người khiến nhiều người bị thương, trong đó 1 trường hợp bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h20 ngày 2/7, tại khu vực ngã ba giao giữa đường Hà Giang và Hai Bà Trưng (phường 1 Bảo Lộc), 2 nhóm người xảy ra xô xát.

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2 nhóm người hỗn chiến trên đường thuộc phường 1 Bảo Lộc.

Một nhóm khoảng 10 người, phần lớn là thanh niên, mang theo hung khí lao vào đánh nhau với nhóm 3-4 người mặc đồng phục giao hàng.

Vụ việc khiến ít nhất 3 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó, 1 người bị chém trọng thương ở cánh tay phải. Sau khi được sơ cứu, người này được chuyển lên TPHCM để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường 1 Bảo Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, truy tìm những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

Thái Lâm
#hỗn chiến #phường 1 Bảo Lộc #Lâm Đồng #nhiều người bị thương

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