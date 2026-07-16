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Pháp luật

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Tuyên án 44 bị cáo hỗn chiến bằng dao, bom xăng ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Chiều 15/7, TAND khu vực 1 - tỉnh Cà Mau đã tuyên án 44 bị cáo liên quan vụ hai nhóm mang dao tự chế, bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn. Trong số này có tới 32 bị cáo chưa thành niên, nhỏ nhất mới 15 tuổi.

Phiên xử sơ thẩm có người đại diện hợp pháp của bị cáo chưa thành niên, cùng với 22 luật sư, trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho các bị cáo, đại diện các phường Tân Thành, Hòa Thành, Lý Văn Lâm, An Xuyên, và xã Tân Lộc, Hồ Thị Kỷ, Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án (tháng 2/2025) có 32/44 bị cáo là người chưa thành niên, bị cáo nhỏ tuổi nhất mới 15 tuổi 10 tháng 10 ngày, có bị cáo còn đang học sinh, sinh viên.

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Phiên xét xử 44 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt mức án từ 1 năm tới 5 năm 6 tháng tù với các bị cáo, cho tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, có 4 bị cáo được hưởng án treo để tiếp tục đi học.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, chiều 14/2/2025, Huỳnh Văn Thương (18 tuổi, ở phường Tân Thành) và Dương Trung Hiếu (18 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) hẹn đánh nhau tại khu dân cư ở đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Sau đó, Thương rủ thêm nhiều người tham gia. Những người được gọi tiếp tục rủ thêm bạn bè rồi tập trung tại hẻm Cựa Gà, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Tại đây, Thương mang ra 3 cây dao có lưỡi dài khoảng 1m. Một người trong nhóm mang đến 2 cây dao; một số hung khí khác được lấy tại khu đất trống gần đó.

Cùng thời điểm, Dương Trung Hiếu liên lạc, tập hợp thêm người. Khoảng 0h ngày 15/2, nhóm này có mặt tại điểm hẹn với dao tự chế, chỉa, chai bia và bom xăng tự chế. Khoảng 1h, nhóm của Thương cầm hung khí xông về phía nhóm Hiếu nhưng bị ném bom xăng nên bỏ chạy.

Trong lúc truy đuổi, Lê Thịnh (20 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) dùng dao chém trúng vùng đầu D.H.B. (18 tuổi). Khi B. bỏ chạy, Thịnh tiếp tục ném dao trúng gót chân, khiến nạn nhân ngã xuống kênh. Sau đó, B. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Kết luận giám định của xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của B. là 35%.

Phiên tòa kết thúc sau 3 ngày xét xử, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu (từ ngày 13 – 16/7).

Tân Lộc
#hỗn chiến #Cà Mau #bị cáo #dao xăng #tòa án #hình phạt #trật tự xã hội

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