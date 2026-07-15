Nữ nhân viên ngân hàng lĩnh án vì cung cấp thông tin khách hàng cho kẻ lừa đảo

TPO - Với cáo buộc truy cập vào phần mềm nội bộ ngân hàng thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi cho đối tượng khác thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB) bị tòa phạt 30 tháng tù treo do đang nuôi con nhỏ.

Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chế (SN 2002, ở Bắc Ninh) mức án 11 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Công Tuấn (SN 1988, ở Hà Nội) lĩnh 30 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; trong khi bị cáo Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB) nhận mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Hội đồng xét xử đánh giá, các bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả vụ án, lại được phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Bản thân bị cáo Trần Khánh Huyền không được hưởng lợi gì, đang nuôi con nhỏ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mà Hội đồng xét xử áp dụng cho các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Đình Chế.

Diễn biến xét xử cho thấy, năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bị cáo Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng ACB thông qua tài khoản của các công ty mở tại ngân hàng này.

Tháng 12/2023, từ mạng xã hội Zalo, Chế quen biết bị cáo Huyền, khi đó là nhân viên Ngân hàng ACB (Phòng giao dịch Quán Toan, Hải Phòng).

Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Tuy nhiên do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình nên đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, Huyền đã truy cập vào phần mềm nội bộ, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty rồi gửi cho Chế.

Huyền bị cáo buộc đã cố ý làm lộ bí mật công tác của ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.

Trình bày tại tòa, bị cáo Chế thừa nhận, dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, anh ta đã làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên giám đốc 4 công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng séc” và 4 tờ séc giả, với mục đích rút tiền từ tài khoản ngân hàng của 4 công ty này và chiếm đoạt tiền tại 2 phòng giao dịch của ACB.

Chế khai còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên giám đốc của 2 công ty khác mở tài khoản tại ACB để đóng dấu giả lên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi. Chế thuê Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả nhằm thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế.

Chế thừa nhận đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng vào mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của ACB bằng thủ đoạn trên.

Cạnh đó, bị cáo Tuấn thừa nhận đã viết các thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của bị cáo Chế.