Lấy mẫu thực phẩm điều tra nguyên nhân 6 trẻ nhập viện sau bữa ăn

TPO - Ngành y tế Nghệ An đang lấy mẫu thực phẩm và xác minh các yếu tố liên quan để làm rõ nguyên nhân khiến 6 trẻ nhỏ phải nhập viện sau bữa ăn.

Ngày 15/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm và xác minh các yếu tố liên quan để làm rõ nguyên nhân khiến 6 trẻ nhỏ phải nhập viện sau bữa ăn.

Theo thông tin từ bệnh viện, chiều 14/7, đơn vị tiếp nhận 6 bệnh nhi trong tình trạng đau bụng, nôn ói, một số trường hợp có biểu hiện sốt. Các cháu có độ tuổi từ 30 tháng đến 13 tuổi.

Trong số này, 4 cháu là chị em họ từ xã Quảng Châu về chơi tại nhà bà ngoại ở xã Diễn Châu, 2 cháu còn lại là trẻ sinh sống tại địa phương.

Ảnh minh họa.

Qua xác minh ban đầu, trước khi xuất hiện các triệu chứng, 3 cháu có ăn bánh mì tại xã Diễn Châu, trong khi một số cháu khác có sử dụng rau, củ, quả. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết hiện chưa có căn cứ xác định loại thực phẩm nào là nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám và xử trí ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, gia đình đã xin chuyển cả 6 bệnh nhi lên bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện ngành y tế đang khẩn trương lấy mẫu thực phẩm, điều tra dịch tễ và chờ kết quả xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.