Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cà Mau bác thông tin CSGT truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn

Tân Lộc

TPO - Công an tỉnh Cà Mau bác thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về một vụ tai nạn giao thông xảy ra do bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi với tốc độ cao.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nội dung đăng tải cho rằng: “Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi một phương tiện bị tình nghi vi phạm giao thông với tốc độ cao”, dẫn đến va chạm.

Ngoài ra, bài đăng cũng dẫn: “Cơ quan chức năng đang xác minh, vì vậy người dân nên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và tránh lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng”. Tuy nhiên, sau đó lại lồng ghép nhiều chi tiết không có căn cứ, làm người đọc hiểu sai về bản chất vụ việc.

Công an tỉnh Cà Mau khẳng định nội dung bài đăng nêu trên là sai sự thật. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau không xảy ra vụ việc như nội dung được lan truyền.

743163586-1533262965215093-8781825324442655627-n-6404.png
Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh:CACM.

Qua sự việc, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Đây là thủ đoạn phổ biến trong việc tạo dựng tin giả hiện nay, sử dụng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Sau đó thêm thắt, xuyên tạc hoặc gán cho hình ảnh một câu chuyện khác nhằm tăng tính thuyết phục và kích thích người dùng mạng xã hội bình luận, chia sẻ.

Khi tiếp nhận thông tin, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn tin, đối chiếu với thông tin được công bố từ cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống. Không vội tin, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Đối với vụ việc đang bị lan truyền nêu trên, người dân không nên tham gia tương tác đối với thông tin sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay làm gia tăng phạm vi phát tán thông tin sai sự thật.

Tân Lộc
#Cà Mau #tai nạn #CSGT #tin giả #báo chí chính thống #sai sự thật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe