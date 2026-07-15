Cà Mau bác thông tin CSGT truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn

TPO - Công an tỉnh Cà Mau bác thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về một vụ tai nạn giao thông xảy ra do bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi với tốc độ cao.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nội dung đăng tải cho rằng: “Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi một phương tiện bị tình nghi vi phạm giao thông với tốc độ cao”, dẫn đến va chạm.

Ngoài ra, bài đăng cũng dẫn: “Cơ quan chức năng đang xác minh, vì vậy người dân nên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và tránh lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng”. Tuy nhiên, sau đó lại lồng ghép nhiều chi tiết không có căn cứ, làm người đọc hiểu sai về bản chất vụ việc.

Công an tỉnh Cà Mau khẳng định nội dung bài đăng nêu trên là sai sự thật. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau không xảy ra vụ việc như nội dung được lan truyền.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh:CACM.

Qua sự việc, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Đây là thủ đoạn phổ biến trong việc tạo dựng tin giả hiện nay, sử dụng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Sau đó thêm thắt, xuyên tạc hoặc gán cho hình ảnh một câu chuyện khác nhằm tăng tính thuyết phục và kích thích người dùng mạng xã hội bình luận, chia sẻ.

Khi tiếp nhận thông tin, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn tin, đối chiếu với thông tin được công bố từ cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống. Không vội tin, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Đối với vụ việc đang bị lan truyền nêu trên, người dân không nên tham gia tương tác đối với thông tin sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay làm gia tăng phạm vi phát tán thông tin sai sự thật.