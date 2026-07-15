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Tân Đại sứ Mỹ chia sẻ những giá trị tương đồng với người Việt

TPO - Trong video giới thiệu nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks cho biết bà đến từ thị trấn nhỏ ở bang Minnesota, một nơi đặc biệt với những cộng đồng nổi tiếng với ý chí kiên cường và đức tính cần cù. Bà tin rằng đó cũng chính là những giá trị mà người dân Việt Nam cùng chia sẻ.

Bình Giang

Đại sứ Wicks và gia đình đến Việt Nam từ đầu tháng 7. Bà cho biết bà đã thăm Hồ Hoàn Kiếm và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng những người bạn Việt Nam kỷ niệm dấu mốc đặc biệt - 250 năm Ngày Quốc khánh Mỹ.

Dưới đây là video tự giới thiệu của Đại sứ Jennifer Wicks:

#Đại sứ Mỹ #Đại sứ Jennifer Wicks #Quan hệ Việt - Mỹ

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