Khánh Hòa quyết liệt hành động để bảo tồn chim yến

TPO - Là 'thủ phủ yến sào' của Đông Nam Á, Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường kiểm soát, xử lý săn bắt trái phép đến ứng dụng công nghệ, nhằm bảo tồn quần thể chim yến, giữ vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa và phát triển bền vững ngành kinh tế biển.

Sáng 15/7, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội thảo “Bảo tồn chim Yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Festival Biển Nha Trang năm 2026.

Hội thảo có sự tham gia của 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan thuộc bộ/ngành trung ương, đại diện các tỉnh/thành phố lân cận, các sở/ngành, xã/phường, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Khánh Hoà.

Hội thảo cũng vinh dự đón tiếp các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học cùng các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và 30 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh, tình trạng săn bắt, bẫy, giăng lưới, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ chim yến trái phép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã và đang diễn biến rất phức tạp.