Dàn minh tinh đẹp nhất thế giới chiếm trọn sự chú ý

TPO - Dàn mỹ nhân gồm Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o và Charlize Theron chiếm trọn sự chú ý tại buổi ra mắt bom tấn 250 triệu USD “The Odyssey”.
Zendaya xuất hiện kiêu sa như thiên thần bên ngoài rạp AMC Lincoln Square. Cô diện váy quây với những đường cắt xẻ táo bạo của thương hiệu thời trang tiên phong Matières Fécales (Pháp). Diện mạo được hoàn thiện với đôi cánh lông vũ màu trắng lớn đeo sau lưng. Mái tóc xoăn buộc buông lơi và kiểu trang điểm tự nhiên càng tăng thêm khí chất thoát tục. Trong The Odyssey, cô đảm nhận vai Athena - nữ thần trí tuệ, nghề thủ công và chiến tranh chính nghĩa trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Bà bầu Anne Hathaway toát lên vẻ thanh lịch trong chiếc váy cổ yếm, với phần thân trên đan chéo màu bạc lấp lánh và phần chân váy lụa dài chấm đất xếp ly. Tóc của nữ diễn viên sinh năm 1982 được búi cao, kết hợp thêm đôi khuyên tai dáng thả tinh tế. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026 không diện đồ "chặt chém" như đàn em, nhưng vẫn cuốn hút nhờ gương mặt sắc sảo, không góc chết. Trong phim, Anne đảm nhận vai nữ chính Penelope - Hoàng hậu xứ Ithaca và là vợ của Odysseus (do Matt Damon thủ vai). Ảnh: WireImage.
Lupita Nyong'o diện váy ren cúp ngực màu vàng kim khoe khéo vóc dáng săn chắc. Cô được đạo diễn Nolan tin tưởng giao cho vai nàng Helen xứ Troy. Điều này gây ra tranh cãi lớn trên khắp thế giới vì trước đó chỉ có diễn viên da trắng hóa thân thành nhân vật nổi tiếng này. Elon Musk cũng dùng những từ ngữ khiếm nhã để phản đối "người phụ nữ đẹp nhất năm 2014" (do People bình chọn). Ảnh: Getty Images/WireImage
Charlize Theron khoe đôi chân dài miên man trong bộ váy blazer ngắn màu trắng. Thiết kế có chiếc nơ lớn ở thắt lưng và đường xẻ ngực sâu giúp tôn lên vòng một gợi cảm của "bông hồng gai Nam Phi". Ảnh: Getty Images.
Ở tuổi 51, Theron vẫn xứng đáng với danh xưng "người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới" do Esquire bình chọn năm 2007. Cô thủ vai nữ thần biển Calypso. Trong thần thoại Hy Lạp, nàng đã cứu anh hùng Odysseus, rồi say đắm anh đến mức giam giữ suốt 7 năm, còn hứa ban cho chàng sự bất tử. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Ít hơn Theron 2 tuổi, Samantha Morton trông đứng tuổi hơn bạn diễn. Cô vào vai phù thủy Circe. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Tom Holland không đi thảm đỏ cùng vợ mới cưới, Zendaya. Anh được giao thủ vai Telemachus - con trai của Odysseus và Penelope. Ảnh: Getty Images.
Nam diễn viên chuyển giới Elliot Page và bạn gái Julia Shiplett. Elliot Page là một trong những diễn viên bị chỉ trích nhiều nhất phim, sau khi có tin đồn thất thiệt rằng anh thủ vai người hùng Hy Lạp Achilles. Tuy nhiên, vai diễn của Page là Sinon - người em họ của Odysseus. Ảnh: Getty Images.