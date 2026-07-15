Dàn minh tinh đẹp nhất thế giới chiếm trọn sự chú ý

TPO - Dàn mỹ nhân gồm Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o và Charlize Theron chiếm trọn sự chú ý tại buổi ra mắt bom tấn 250 triệu USD “The Odyssey”.