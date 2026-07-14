Ravolution 2026: Khi Việt Nam tự tin tạo nên trải nghiệm đẳng cấp quốc tế

Đồng hành cùng Ravolution 2026 với vai trò nhà tài trợ, Bia Saigon Special đã cùng tạo nên một không gian kết nối, nơi người trẻ Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng hòa mình vào những trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp thế giới. Qua đó, sự kiện góp phần khắc họa một Việt Nam hiện đại, cởi mở và ngày càng tự tin để trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí có sức lan tỏa và ảnh hưởng trong khu vực.

Sau một thập kỷ cùng tầm nhìn xây dựng cộng đồng cho âm nhạc điện tử (EDM) một cách bài bản trong nước, Ravolution Music Festival - một trong những lễ hội EDM có quy mô và sức ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam - đánh dấu cột mốc của năm 2026 bằng đêm nhạc Ravolution 10 Years x A State of Trance. Sự kiện diễn ra tại TP.HCM vào tháng 6 vừa qua nằm trong khuôn khổ tour diễn toàn cầu A State of Trance (ASOT) do DJ Armin van Buuren khởi xướng. Nhà sản xuất âm nhạc người Hà Lan này là một trong những tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất của dòng nhạc trance thế giới, trở thành huyền thoại và bảo chứng cho chất lượng lễ hội nhạc điện tử trên toàn cầu.

DJ người Hà Lan Armin van Buuren – Huyền thoại của dòng nhạc trance thế giới (Ảnh: Ravolution)

Cột mốc đáng nhớ của cộng đồng yêu nhạc điện tử Việt Nam

Đối với cộng đồng yêu nhạc điện tử, Ravolution 10 Years x A State of Trance không chỉ là một đêm nhạc mà còn là dấu mốc đặc biệt của hành trình đưa Việt Nam đến gần hơn với bản đồ lễ hội âm nhạc điện tử thế giới. Lần đầu tiên, Việt Nam trở thành điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á của tour kỷ niệm 25 năm A State of Trance (ASOT) – thương hiệu âm nhạc do DJ huyền thoại Armin van Buuren sáng lập từ năm 2001. Sau gần 25 năm phát triển, ASOT đã trở thành một trong những biểu tượng của dòng nhạc trance với hơn 40 triệu người nghe mỗi tuần trên toàn cầu, đồng thời hiện diện tại nhiều lễ hội và sân khấu danh tiếng như Tomorrowland, Ultra Music Festival, Creamfields, Amsterdam, London, Miami hay Sydney.

Chính vì vậy, sự kiện đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ từ khắp Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động với những màn trình diễn của Armin van Buuren cùng dàn nghệ sĩ quốc tế như Cosmic Gate, Ferry Corsten, Ruben de Ronde và Nifra. Từ những set nhạc kéo dài hàng giờ đến những khoảnh khắc cả biển người cùng hòa chung nhịp điệu, Ravolution 2026 mang đến trải nghiệm âm nhạc được nhiều người hâm mộ đánh giá là hiếm có tại Việt Nam.

Ravolution 2026 mang đến trải nghiệm âm nhạc được nhiều người hâm mộ đánh giá là hiếm có tại Việt Nam. (Ảnh: Ravolution)

Bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu, hoạt động Meet & Greet cùng Armin van Buuren – gặp gỡ giữa người hâm mộ và nghệ sĩ, cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của sự kiện. Tại đây, đại diện cộng đồng người hâm mộ nhạc điện tử Việt Nam, với sự đồng hành của Bia Saigon Special, đã trao tặng nam DJ một món quà mang nhiều ý nghĩa.

Món quà gồm chiếc bánh kem kỷ niệm 25 năm A State of Trance cùng cặp ly Bia Saigon Special – thương hiệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt trong những khoảnh khắc nâng ly chúc mừng. Không chỉ đánh dấu cột mốc của ASOT, món quà còn gửi gắm tình cảm, sự chào đón nồng nhiệt và niềm tự hào của cộng đồng người hâm mộ Việt Nam khi được trở thành một phần trong hành trình kỷ niệm 25 năm của thương hiệu âm nhạc điện tử danh tiếng này.

Món quà tặng DJ Armin van Buuren gửi gắm tình cảm, sự chào đón nồng nhiệt và niềm tự hào của cộng đồng người hâm mộ Việt Nam (Ảnh: SABECO)

Chia sẻ về món quà, bà Patsy Lim, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO), cho biết: “Món quà có ý nghĩa đánh dấu cột mốc 25 năm của A State of Trance, đồng thời thể hiện tình cảm của cộng đồng ravers Việt Nam dành cho Armin van Buuren. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp để mỗi khi nhắc đến Việt Nam, DJ Armin sẽ nhớ đến sự đón tiếp nồng nhiệt và những trải nghiệm đặc biệt tại Ravolution.”

Thương hiệu mang tầm vóc quốc gia đồng hành cùng những trải nghiệm mới

Việc Ravolution 10 Years x A State of Trance lựa chọn TP.HCM là điểm dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ điểm đến âm nhạc quốc tế. Không chỉ thu hút đông đảo khán giả trong nước, sự kiện còn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động và ngày càng hội nhập.

Bà Patsy nói thêm, “Đồng hành cùng Ravolution Music Festival 2026, Bia Saigon Special mong muốn góp phần tạo nên những không gian kết nối nơi người trẻ Việt Nam có thể tận hưởng các trải nghiệm đẳng cấp quốc tế ngay trên chính quê hương mình. Chúng tôi tin rằng những sự kiện như Ravolution không chỉ mang đến cảm hứng mới, mà còn mở ra cơ hội để khán giả trong nước và quốc tế gặp gỡ, kết nối và cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.”

Thông qua Ravolution Music Festival, Bia Saigon Special tiếp tục thể hiện tinh thần “Special Taste for Extra Special Night” - hương vị dành cho những dịp đặc biệt, nơi mỗi cột mốc đều xứng đáng được nâng ly chúc mừng và mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Trong không gian giàu cảm xúc của Ravolution, Bia Saigon Special hiện diện như một điểm chạm kết nối tự nhiên, góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

Mỗi sự kiện thành công góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. (Ảnh: Ravolution)

Trong những năm gần đây, Bia Saigon Special liên tục góp mặt tại nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, âm nhạc và giải trí dành cho giới trẻ. Không chỉ giữ vững dấu ấn của một thương hiệu bia Việt Nam giàu di sản, Bia Saigon Special còn cho thấy nỗ lực làm mới mình để bắt nhịp với sở thích và phong cách sống mới của người tiêu dùng hiện đại. Theo thương hiệu này, giá trị của các sự kiện và không gian văn hóa không chỉ nằm ở những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn ở khả năng tạo ra không gian kết nối lành mạnh và khắc họa một Việt Nam ngày càng năng động, tự tin và giàu cảm hứng.