'Quỷ bắt hồn' có Quang Tuấn - kịch bản rời rạc, hù dọa quá hời hợt

TPO - Được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho dòng phim kinh dị Việt với chất liệu tín ngưỡng dân gian, "Quỷ bắt hồn" lại khiến nhiều khán giả thất vọng. Dù sở hữu ý tưởng đáng chú ý và Quang Tuấn vẫn giữ phong độ diễn xuất, tác phẩm chưa thuyết phục người xem bởi kịch bản rời rạc, kỹ xảo yếu.

Sau khi ra rạp, Quỷ bắt hồn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Tác phẩm được chú ý nhờ khai thác nghi thức bắt hồn trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và có sự góp mặt của Quang Tuấn - gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị.

Tuy nhiên, những kỳ vọng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự tiếc nuối khi bộ phim bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản, cách kể chuyện và kỹ xảo.

Khởi chiếu từ 10/7, sau gần một tuần, phim của đạo diễn Bùi Hải đã thu về hơn 21 tỷ đồng tại phòng vé và tạm giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh Việt duy nhất phát hành trong tháng 7, thời điểm các bom tấn quốc tế đồng loạt đổ bộ rạp chiếu.

﻿ ﻿ Lấy chất liệu văn hóa dân gian và tín ngưỡng Việt Nam làm nền tảng, bộ phim tạo được bầu không khí u ám ở phần đầu.

Phim xoay quanh Hùng (Quang Tuấn) - người cha có cuộc sống bình lặng bỗng đảo lộn khi con trai Khoa liên tục gặp những hiện tượng kỳ lạ như bị một thế lực vô hình bám theo.

Trên hành trình tìm cách cứu con, Hùng buộc phải bước vào thế giới tâm linh, đối mặt với nghi thức "bắt hồn" và những bí mật bị chôn giấu nhiều năm. Tác phẩm cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa thực và ảo, giữa tình phụ tử và những thế lực siêu nhiên.

Đạo diễn cho biết ý tưởng của Quỷ bắt hồn xuất phát từ niềm tin vào yếu tố tâm linh sau những trải nghiệm trong gia đình. Anh cho rằng có những người sau khi qua đời vẫn chưa thể buông bỏ điều mình muốn bảo vệ, từ đó phát triển câu chuyện của bộ phim.

Nhà sản xuất khẳng định tác phẩm không gặp vướng mắc trong quá trình thẩm định, kiểm duyệt của Cục Điện ảnh.

Khởi đầu hấp dẫn, càng xem càng hụt hơi

Ê-kíp đã lựa chọn một chất liệu không mới nhưng vẫn còn nhiều dư địa khai thác. Nghi thức bắt hồn, tín ngưỡng dân gian, lời nguyền cùng bối cảnh làng quê u tối giúp phim tạo được không khí bí hiểm trong khoảng 20-30 phút đầu.

Trailer cũng từng gây tò mò với một số hình ảnh rùng rợn như bữa tiệc sinh nhật phủ đầy máu hay cảnh nhân vật của Quang Tuấn bị treo ngược.

Tuy nhiên, đó gần như cũng là những gì hấp dẫn nhất mà bộ phim mang lại.

Sau phần mở đầu, câu chuyện dần rơi vào tình trạng ôm đồm. Phim liên tục đưa thêm nhân vật, biến cố và bí mật nhưng thiếu sự kết nối, khiến mạch truyện ngày càng rối. Không ít tình tiết được cài cắm nhằm tạo bí ẩn nhưng lại được giải thích qua loa hoặc bỏ ngỏ, làm giảm đáng kể sức nặng của cao trào.

Nhiều khán giả cũng cho rằng cách xây dựng thế giới trong phim còn hời hợt. Quy luật vận hành của thế giới tâm linh, sức mạnh của thực thể siêu nhiên hay mối liên kết giữa các nhân vật chưa được lý giải đủ thuyết phục.

Một số hiệu ứng siêu nhiên, tạo hình quỷ và các cảnh cháy nổ bị nhận xét còn khá "giả", khiến nhân vật như bị tách khỏi bối cảnh.

Điều này khiến nhiều diễn biến quan trọng diễn ra rất lộn xộn, làm suy giảm tính logic của câu chuyện.

Một điểm trừ khác là nhịp phim thiếu ổn định. Tác phẩm liên tục chuyển từ kinh dị sang bi kịch, rồi bất ngờ chèn các mảng miếng hài. Có những phân đoạn vừa tạo được cảm xúc căng thẳng thì ngay sau đó lại xuất hiện các tình huống gây cười khá gượng, khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn.

Lời thoại cũng là yếu tố nhận nhiều phàn nàn. Nhiều đoạn hội thoại mang tính giải thích, thiếu tự nhiên, trong khi các nhân vật liên tục gọi tên nhau hoặc lặp lại những câu thoại đơn giản thay vì bộc lộ tâm lý. Điều này khiến diễn biến trở nên thiếu sức nặng, đặc biệt ở những phân đoạn cần cảm xúc.

Ở đoạn cao trào, phân cảnh con quỷ lang thang giữa khu rừng, liên tục gọi "Khoa ơi, mày đâu rồi" để tìm hai cha con đang lẩn trốn vô tình tạo hiệu ứng ngược. Thay vì khơi gợi cảm giác rùng rợn, cảnh phim lại khiến không ít khán giả bật cười vì cách xử lý thiếu thuyết phục.

Kỹ xảo gây tranh cãi

Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận cho rằng CGI của Quỷ bắt hồn thiếu độ chân thực.

Một số hiệu ứng siêu nhiên, tạo hình quỷ và các cảnh cháy nổ bị nhận xét còn khá "giả", khiến nhân vật như bị tách khỏi bối cảnh. Có ý kiến còn đặt nghi vấn ê-kíp lạm dụng các công cụ AI trong quá trình xử lý hình ảnh, dù phía nhà sản xuất chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào.

Không chỉ kỹ xảo, nhiều chi tiết hình ảnh cũng bị khán giả chỉ ra là thiếu chỉn chu. Chẳng hạn, một cảnh gọi video giữa hai nhân vật bị nhận xét mắc lỗi góc máy và hiển thị hình ảnh chưa hợp lý, làm giảm tính thuyết phục.

Trong khi đó, cách xây dựng nỗi sợ của bộ phim chủ yếu dựa vào công thức quen thuộc. Trong không gian yên tĩnh, tiếng động lớn cùng hình ảnh ma quỷ bất ngờ xuất hiện. Jumpscare xuất hiện với mật độ dày khiến hiệu quả giảm dần theo thời lượng.

Thay vì tạo cảm giác ám ảnh kéo dài, nhiều màn hù dọa chỉ mang tính giật mình nhất thời. Thậm chí, ở không ít suất chiếu, nhiều phân đoạn đáng lẽ phải khiến khán giả sợ hãi lại nhận về tiếng cười bởi cách xử lý quá dễ đoán hoặc tạo hình chưa đủ sức thuyết phục.

Cảnh quay rùng rợn khi nhân vật Hùng thấy bóng dáng ma quỷ trong nhà vệ sinh cũng diễn ra khá ngô nghê, nhàm chán. Nhân vật nhìn thấy ma trong gương, chiếc gương từ từ vỡ vụn, Hùng chạm tay vào gương và chảy máu.

Việc sử dụng quá nhiều hiệu ứng âm lượng lớn giúp tạo phản xạ giật mình nhưng đồng thời khiến trải nghiệm xem phim trở nên khá mệt mỏi.

Quỷ bắt hồn dễ khiến người xem nghĩ đến phim kinh dị Thái Lan, từ cách xây dựng thực thể siêu nhiên đến những màn hù dọa, trong khi bản sắc kinh dị Việt Nam mới chỉ được khai thác ở bề mặt thông qua nghi thức bắt hồn.

Quang Tuấn vẫn là điểm tựa

Giữa một tổng thể còn nhiều tranh cãi, Quang Tuấn tiếp tục là cái tên được đánh giá cao nhất về diễn xuất.

Nam diễn viên vẫn thể hiện tốt hình ảnh người cha tuyệt vọng khi tìm mọi cách cứu con khỏi thế lực siêu nhiên. Những phân đoạn cảm xúc của anh nhìn chung giữ được sự ổn định và là điểm tựa giúp bộ phim không hoàn toàn mất kết nối với khán giả.

﻿ ﻿ Quang Tuấn tròn vai nhưng quá an toàn.

Tuy nhiên, vai diễn chỉ dừng ở mức an toàn, không cho thấy sự bùng nổ của Quang Tuấn. Sau nhiều năm gắn bó với dòng phim kinh dị, cách thể hiện nội tâm, biểu cảm lo âu và hình tượng người đàn ông bất lực của anh có nhiều nét tương đồng với các tác phẩm trước.

Ngược lại, diễn viên nhí Huy Anh trong vai Long lại là bất ngờ của bộ phim. Dù không xuất hiện quá nhiều, ánh mắt, biểu cảm và cách nhập vai của cậu bé được nhiều khán giả đánh giá là đủ sức tạo cảm giác rùng rợn hơn cả phần kỹ xảo.

Ngoài ra, tuyến tình cảm cha con cũng được xem là điểm sáng hiếm hoi. Khi bộ phim tạm gác các màn hù dọa để tập trung vào mối quan hệ giữa Hùng và con trai, cảm xúc được đẩy lên tự nhiên hơn. Đáng tiếc, tuyến nội dung này chưa được khai thác đủ sâu để trở thành trụ cột cho toàn bộ câu chuyện.

Trong khi đó, Anh Phạm, La Thành, Uy Trần, Đinh Y Nhung có màn hóa thân chưa thực sự thuyết phục, nhiều cảnh quay thừa thãi.

Nhìn chung, Quỷ bắt hồn không phải là bộ phim hoàn toàn thiếu ý tưởng. Ngược lại, tác phẩm sở hữu chất liệu văn hóa dân gian khá hấp dẫn và có tham vọng xây dựng một câu chuyện kinh dị mang màu sắc Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng cách giữa ý tưởng và cách triển khai còn khá lớn.

Kịch bản thiếu chặt chẽ, kỹ xảo gây tranh cãi, lạm dụng jumpscare cùng việc chưa khai thác hết tiềm năng của yếu tố tâm linh khiến bộ phim khó tạo được dấu ấn.

Nếu được đầu tư kỹ hơn ở phần kịch bản và tiết chế các thủ pháp hù dọa dễ đoán, Quỷ bắt hồn hoàn toàn có thể kỳ vọng vào mức doanh thu đột phá hơn.