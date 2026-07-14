Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup, bắt giữ 13 đối tượng

TPO - Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026 để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng, đường dây hoạt động liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến với số tiền giao dịch lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động cá độ.

Đến ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có 2 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và 5 bị can về tội Đánh bạc. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 12/7, Ban chuyên án bắt thêm 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, nâng tổng số người bị bắt trong đường dây lên 13.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa tháng 5/2026, Ngô Chí Hậu(SN 1985) và Nguyễn Đắc Dương (SN 1992), cùng trú phường Đồng Nguyên, đã mua hàng trăm tài khoản cấp Master (tổng đại lý) và Agent (đại lý) trên các website của nhà cái như Bong88, Agbong88, M8168live, Viva88...

Sau đó, hai đối tượng phân quyền cho các thành viên trong đường dây tham gia cá độ các trận đấu thuộc World Cup 2026 cùng nhiều giải bóng đá quốc tế như Ligue 1 và Bundesliga. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.