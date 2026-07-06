Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup hơn 100 tỷ đồng

TPO - 16 đối tượng ở Gia Lai lợi dụng sức nóng của vòng chung kết World Cup 2026 để thu hút người chơi, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố 16 đối tượng ở phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Nam, phường Tam Quan, xã Tây Sơn về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ. Dưới sự chỉ đạo của đại tá Dương Văn Long - Phó giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, khoảng 5h30 ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Các mũi trinh sát đã kiểm tra tại các phường Quy Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, cùng các xã Tây Sơn, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ và xã Phù Mỹ Nam.

Cơ quan công an đã triệu tập, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng đối tượng. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Nhóm đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm tội phạm trên đã lợi dụng sức nóng của vòng chung kết World Cup 2026 để thu hút người chơi. Các đối tượng phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch. Phương thức tinh vi này giúp các đối tượng dễ dàng ẩn danh, lợi dụng tính lan tỏa của internet để lôi kéo hàng loạt người chơi, đẩy số tiền trục lợi bất chính lên con số hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng.