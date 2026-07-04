Bóc gỡ đường dây số đề, cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

TPO - Trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an TP. Cần Thơ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá. Trước đó, rạng sáng 28/6, Công an TP. Cần Thơ khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố, triệu tập 26 đối tượng có liên quan để làm việc.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CACT.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính cùng nhiều tài liệu phục vụ hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ khi đường dây này hoạt động đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng, để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.