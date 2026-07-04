Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bóc gỡ đường dây số đề, cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an TP. Cần Thơ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá. Trước đó, rạng sáng 28/6, Công an TP. Cần Thơ khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố, triệu tập 26 đối tượng có liên quan để làm việc.

z8006083013080-d3c300bf3378c0deb3939ed3079196a0.jpg
z8006083008804-53dad6c606a7b96df12c5bc0050a04f3.jpg
z8006083013192-aea843b06f3712babc75824dd326edf9.jpg
Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CACT.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính cùng nhiều tài liệu phục vụ hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ khi đường dây này hoạt động đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng, để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Nhật Huy
#Cần Thơ #cá độ bóng đá World Cup #đánh bạc #số đề #đường dây cờ bạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe