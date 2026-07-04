Dàn khách mời khủng đổ bộ lễ cưới Taylor Swift

TPO - Sự kiện Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce tổ chức hôn lễ sau gần hai năm hẹn hò thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông.
Ngày 3/7 theo giờ địa phương hàng trăm khách mời đã có mặt tại Madison Square Garden để tham dự đám cưới riêng tư của nữ ca sĩ Taylor Swift và ngôi sao thể thao Travis Kelce. Trong đó có những cái tên nổi bật của giới giải trí như Selena Gomez, Karlie Kloss, Dakota Johnson, Mariska Hargitay, Gigi Hadid, Camila Cabello... Đồng thời, có không ít cầu thủ bóng bầu dục cũng góp mặt.
Sự xuất hiện của siêu mẫu Karlie Kloss gây chấn động cho truyền thông và người hâm mộ. Taylor Swift và Karlie Kloss từng là những người bạn rất thân thiết nhưng vì vài lý do, nhiều năm qua cả hai không còn tương tác và gặp mặt nhau. Có vẻ như hai cô gái đã làm lành và Karlie Kloss không muốn vắng mặt trong hôn lễ bạn thân. Camila Cabello diện váy tông hồng tới tham dự hôn lễ đàn chị. Theo truyền thông Mỹ, ngân sách cho đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce lên tới 20 triệu USD. Nữ ca sĩ đã chuẩn bị sẵn 6 chiếc váy cưới khác nhau.
Hai cô bạn thân khác là Selena Gomez và Abigail Anderson xúng xính lên đồ tham dự ngày vui của bạn. Theo tờ New York Post, Quảng trường Madison (Madison Square Garden) cũng đã thắp sáng hệ thống đèn màu hồng để phục vụ buổi tiệc diễn tập trước lễ cưới của Taylor Swift. Hệ thống an ninh tiêu tốn khoảng 5 triệu USD để đảm bảo sự riêng tư hôn lễ và an toàn cho khách mời.
Tài tử Bradley Cooper đi chung xe với bạn gái Gigi Hadid đến đám cưới. Cặp đôi Taylor Swift và Travis Kelce không nhận quà của khách mời.
Nam ca sĩ Ed Sheeran và vợ Cherry Seaborn có mối quan hệ thân thiết với Taylor Swift. Tài tử Hugh Grant sánh vai bên vợ là nhà sản xuất người Thụy Điển Anna Elisabet Eberstein. Được biết, cặp đôi Taylor Swift sẽ chi khoảng 2 triệu USD cho chi phí đồ ăn, tiệc chiêu đãi khách mời.
Giám đốc quan hệ công chúng - Tree Paine - là người phụ trách PR độc quyền của Taylor Swift từ năm 2014. Nữ diễn viên 50 sắc thái Dakota Johnson chọn bộ váy màu đen gợi cảm. Ngoài ra, các giám đốc âm nhạc và nhà sản xuất hàng đầu bao gồm Lucian Grainge, Monte và Avery Lipman, Louis Messina, Troy Tomlinson, Jack Antonoff, Max Martin, Shellback và Aaron Dessner cũng tới tham dự hôn lễ.
Cầu thủ bóng bầu dục Kyle Juszczyk là ngôi sao của đội San Francisco 49ers tham dự hôn lễ cùng vợ. Nam ca sĩ Machine Gun Kelly (trái) bảnh bao cũng có mối quan hệ thân thiết với cô dâu.
Dàn khách mời hôn lễ còn có nhiều ngôi sao hạng A khác như nữ diễn viên Jessica Alba, đạo diễn Steven Spielberg, MC Michael Strahan, huấn luyện viên đội Kansas City Chiefs là Andy Reid. Theo nguồn tin độc quyền của Page Six, Taylor và Travis thực chất đã hoàn thành thủ tục pháp lý và trao lời thề nguyện trong buổi lễ riêng tư trước đó, với sự chứng kiến của "nhóm nhỏ những người thân yêu".
Nam diễn viên Ethan Hawke từng tham gia MV Fortnight của Taylor Swift, tài tử Jason Sudeikis, các ca sĩ Sombr, Benson Boone, Kimberly Schlapman... cũng có mặt tại Madison Square Garden chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.