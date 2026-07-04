Dàn khách mời khủng đổ bộ lễ cưới Taylor Swift

TPO - Sự kiện Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce tổ chức hôn lễ sau gần hai năm hẹn hò thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông.