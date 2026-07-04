Tổng thống Mỹ Trump được tặng nhẫn đính 321 viên kim cương

TPO - Chiếc nhẫn vàng có kích thước tương đương mặt đồng hồ, đính 321 viên kim cương, 56 viên sapphire, 13 viên ngọc lục bảo và 6 viên hồng ngọc vừa được trao cho Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White, để chuyển tới Tổng thống Donald Trump.

Những chục viên kim cương được đính kết thành 2 chữ “T” cỡ lớn bên cạnh quốc kỳ Mỹ cùng các con số 1776 và 2026. Nhiều viên kim cương khác tạo thành các số 45 và 47 theo biểu tượng của Superman. Chú đại bàng với đôi cánh đính kim cương mang trên mình chiếc khiên gắn hồng ngọc, cắp cành ô liu bằng ngọc lục bảo, phía dưới là số 250 tỏa sáng và dòng chữ “250 YEARS USA” được khắc trên vàng 18K.

Chiếc nhẫn đính kim cương và đá quý được gửi tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Ảnh: AP)

“Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người bạn của tôi ở Antwerp vì chiếc nhẫn Freedom 250 tuyệt đẹp”, Tổng thống Trump nói trong video ghi hình trước và phát tại sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ở Brussels.

Ông Isidore Mörsel - Chủ tịch Trung tâm Kim cương thế giới Antwerp (AWDC), thay mặt cộng đồng kinh doanh kim cương lâu đời tại thành phố cảng Antwerp trao tặng chiếc nhẫn. Đây là trung tâm giao dịch kim cương quan trọng của thế giới, từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thương mại mà ông Trump phát động năm ngoái.

“Hy vọng chiếc nhẫn sẽ là lời nhắc nhở lâu dài, rằng những mối quan hệ đối tác chân chính, cũng như những viên kim cương tự nhiên đẹp nhất được hình thành dưới áp lực, bền bỉ theo thời gian và tỏa sáng nhất khi được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy”, ông Mörsel nói.

Bên trong chiếc nhẫn được khắc dòng chữ: “Được chế tác tại Antwerp, dành cho Donald John Trump”.

Dù giá trị chiếc nhẫn không thể sánh với chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD mà Qatar tặng Tổng thống Trump để làm chuyên cơ Không lực Một mới, nhưng đây vẫn là ví dụ nổi bật cho xu hướng tặng quà xa xỉ để tạo thiện cảm với tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Ngày 3/7, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết chiếc nhẫn vẫn chưa được trao trực tiếp cho ông Trump.

Antwerp tặng món quà đắt tiền này cho nhà lãnh đạo Mỹ chỉ vài tháng sau khi Mỹ xóa bỏ thuế nhập khẩu với kim cương, điều rất có lợi cho ngành kim cương Bỉ.

Tháng 9 năm ngoái, AWDC cho biết đã vận động thành công để lượng kim cương đã qua chế tác trị giá hơn 2 tỷ USD mà Antwerp xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm không bị áp thuế.

Người phát ngôn AWDC cho biết, tổ chức này đã trình bày ý kiến với Ủy ban châu Âu trong quá trình đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về thỏa thuận thuế quan năm 2025, nhưng khẳng định AWDC không trực tiếp vận động hành lang với chính quyền Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu qua video ghi hình tại sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ tại Bỉ. (Ảnh: AP)

Theo quy định của Mỹ, tổng thống có quyền quyết định chấp nhận các món quà từ trong và ngoài nước, đồng thời tự xác định đó là quà tặng cá nhân hay dành cho quốc gia.

Riêng quà tặng từ chính phủ nước ngoài bị Hiến pháp Mỹ hạn chế, nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, tổng thống có thể dùng tiền cá nhân để hoàn trả đầy đủ giá trị món quà cho Bộ Tài chính nếu muốn giữ làm tài sản riêng.

Các món quà cá nhân cũng phải được kê khai trong báo cáo tài chính hằng năm của tổng thống.

Bản kê khai tài chính năm 2025 của ông Trump công bố trong tuần này cho thấy ông đã nhận bức tượng trị giá 250.000 USD - tái hiện khoảnh khắc ông giơ nắm đấm sau vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler năm 2024; vé tham dự 10 sự kiện thể thao, trong đó có 10 vé trận chung kết World Cup tại bang New Jersey do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tặng, với tổng giá trị khoảng 15.000 USD.

Để chế tác chiếc nhẫn, AWDC đã thuê ông David Gotlib - thợ kim hoàn cao cấp tại Antwerp.

Cả AWDC và ông Gotlib đều từ chối công bố giá trị chiếc nhẫn. Tuy nhiên, 2 chuyên gia kim hoàn độc lập ước tính món quà này trị giá 25.000-35.000 USD. Khoảng một nửa giá trị nằm ở vật liệu, nửa còn lại là chi phí chế tác.

Lễ trao nhẫn diễn ra trên sân khấu phủ kín màu sắc quốc kỳ Mỹ tại Brussels. Ở đó, ca sĩ Alexis Wilkins - bạn gái của Giám đốc FBI Kash Patel, hát quốc ca Mỹ trước hơn 8.000 người thưởng thức bia và rượu đến từ bang Tennessee và Kentucky.

Đại sứ Bill White cho biết, ông đã huy động hơn 5,5 triệu USD từ các nhà tài trợ doanh nghiệp cho sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, trong đó có các tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, Northrop Grumman, các hãng công nghệ Intel, Google, Meta, cùng các hãng sô-cô-la châu Âu Leonidas và Ferrero. AWDC cũng đóng góp kinh phí cho sự kiện.

Ngày 2/7, ông White đăng lên mạng xã hội bức ảnh đeo chiếc nhẫn và giơ ngón tay cái biểu thị sự hài lòng, nhưng bài đăng sau đó đã bị xóa.