Ukraine tập kích sân bay quân sự Nga ở Crimea, phá hủy nhiều máy bay

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã thực hiện thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ không quân Saky và Hvardiiske ở bán đảo Crimea.

(Ảnh: Pravda)

Theo SSU, 7 nhà kho máy bay tại căn cứ không quân Saky đã bị tấn công. Các nhà kho này là nơi tập kết máy bay Su-30SM, Su-30 và Su-24.

“Báo cáo ban đầu cho thấy ít nhất 7 máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hại”, SSU cho biết, nói thêm rằng đây là cuộc tấn công thứ hai của cơ quan này vào căn cứ không quân Saky chỉ trong một tuần.

Trước đó, ngày 1/7, SSU tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Saky ở Crimea, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của sân bay, bao gồm cả kho máy bay chiến đấu.

Cũng theo SSU, 2 nhà kho máy bay không người lái tấn công Shahed và thiết bị hàng không tại căn cứ không quân Hvardiiske đã bị tấn công.

"Các căn cứ không quân Saky và Hvardiiske nằm trong số những căn cứ trọng yếu của lực lượng Nga ở Crimea. Chúng thường xuyên được sử dụng bởi các máy bay chiến thuật để phóng tên lửa và thả bom xuống Ukraine, hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga trên mặt trận phía nam", cơ quan này nhấn mạnh.

Cũng trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/7, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine đã tấn công 48 mục tiêu ở hậu phương của Nga, bao gồm 10 cơ sở năng lượng ở Crimea và một hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 ở Zaporizhzhia.