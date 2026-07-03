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Quân đội Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng

Nguyễn Minh

TPO - Theo Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước láng giềng và đối tác quan trọng; đồng thời phát huy hiệu quả đối ngoại biên giới, hợp tác đa phương và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

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Quang cảnh hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng, 6 tháng đầu năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đánh giá, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề liên quan đến ứng xử của Việt Nam trong quan hệ quốc tế và đối ngoại quốc phòng; chủ động nghiên cứu, tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác đối ngoại mang tính định hướng chiến lược và lâu dài.

Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước góp phần xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Công tác đối ngoại biên giới tiếp tục là điểm sáng, đạt hiệu quả cao. Hợp tác an ninh trên biển, trên không được các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Phòng không - Không quân triển khai tích cực, hiệu quả.

Công tác khắc phục hậu quả chiến tranh được triển khai theo lộ trình; chủ động, tích cực đàm phán với các đối tác để thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm năm 2026.

Công tác phối hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA) được duy trì theo kế hoạch đề ra. Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đối ngoại quốc phòng đa phương được triển khai tích cực, chủ động, có trách nhiệm, nhất là trong hợp tác quốc phòng - quân sự - an ninh do ASEAN dẫn dắt và một số diễn đàn an ninh quốc tế có uy tín, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế.

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Một số hoạt động đối ngoại quốc phòng nổi bật của lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã hoàn thiện biên chế và tổ chức thành lập Đội Công binh số 5, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và kế hoạch huấn luyện tiền triển khai đối với 2 đơn vị trên.

Đối với một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đã được xác định trong các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Quân ủy Trung ương; bám sát định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Triển khai hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng song phương đồng bộ trên các lĩnh vực, các cấp độ; gia tăng tin cậy chính trị, mức độ đan xen lợi ích; xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

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Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng - quân sự đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án khắc phục hậu quả chiến tranh; duy trì tốt hoạt động gìn giữ hoà bình của các lực lượng tại các phái bộ và trụ sở Liên Hợp Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng lưu ý cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ thực tiễn hoạt động của Quân đội.

Nguyễn Minh
#hợp tác quốc phòng #đối ngoại quốc phòng #Bộ Quốc phòng Việt Nam #hội nhập quốc tế #Quân đội Việt Nam

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