Nhiều di ảnh, kỷ vật được phát hiện trong mộ liệt sĩ tại Đồng Nai

TPO - Trong quá trình khai quật các phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều kỷ vật còn rõ hình dạng, hình ảnh các liệt sĩ.

Trước đó, Đoàn công tác Quân khu 7 đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom (phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai) kiểm tra công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ.

Toàn bộ thông tin về phần mộ và mẫu hài cốt sau khi thu thập đều được số hóa, cập nhật đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia đối chiếu và đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai thông tin, trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom để giám định ADN đã tìm được những kỷ vật từ một liệt sĩ.

Cụ thể, kỷ vật gồm một chiếc dây lưng to, một dây lưng nhỏ, một bình tông đựng nước, trên bình có khắc các chữ, số. Đặc biệt, trong mộ có cuốn album có hình các thiếu nữ và hình thẻ của một thanh niên mặc quân phục và đội mũ bộ đội.

Hiện, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom công bố các hình ảnh di vật của người thân trong gia đình để tăng thêm cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính của liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom hiện là nơi yên nghỉ của gần 1.300 liệt sĩ, trong đó có 528 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tính đến ngày 2/7, lực lượng đã khai quật được 430/528 mộ và lấy được mẫu 262/430.

Một số hình ảnh kỷ vật và quá trình khai quật để xác định danh tính các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom: