Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều di ảnh, kỷ vật được phát hiện trong mộ liệt sĩ tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Trong quá trình khai quật các phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều kỷ vật còn rõ hình dạng, hình ảnh các liệt sĩ.

Trước đó, Đoàn công tác Quân khu 7 đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom (phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai) kiểm tra công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ.

Toàn bộ thông tin về phần mộ và mẫu hài cốt sau khi thu thập đều được số hóa, cập nhật đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia đối chiếu và đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai thông tin, trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom để giám định ADN đã tìm được những kỷ vật từ một liệt sĩ.

Cụ thể, kỷ vật gồm một chiếc dây lưng to, một dây lưng nhỏ, một bình tông đựng nước, trên bình có khắc các chữ, số. Đặc biệt, trong mộ có cuốn album có hình các thiếu nữ và hình thẻ của một thanh niên mặc quân phục và đội mũ bộ đội.

Hiện, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom công bố các hình ảnh di vật của người thân trong gia đình để tăng thêm cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính của liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom hiện là nơi yên nghỉ của gần 1.300 liệt sĩ, trong đó có 528 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tính đến ngày 2/7, lực lượng đã khai quật được 430/528 mộ và lấy được mẫu 262/430.

Một số hình ảnh kỷ vật và quá trình khai quật để xác định danh tính các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom:

1wupukcoqmzvf9cih7lh66q5o3xny19wtnt0cwti9kckw1tmn7ug2q5hoijxqyhth7z.jpg
1wupukcoqmzvf9cih7lh66ofgxzybee66z1spezmo6ehn08ssaim7txbfppxdxzuw13.jpg
1wupukcoqmzilruobymhmoomxzwam5fsm4iecqqzor1a8cwgkwoiwpc9msinbirmjpd.jpg
1wupukcoqmzftjkxuzy25rmwii439zw3chg3zq8qecg66kn5s5n7ccjk1qx65ofnqpy.jpg
1wupukcoqmze2sfc9hvhsorzyf9mfdufdyywzyjp3ogkgubs6rsmrcemdaxxqu9dwae.jpg
1wupukcoqeq74fja4thaw3aiyvuxrg6ftzzdbiundteomm4oo15tqwannjtjxuxeww4.jpg
1wupukcoqeporxhycceqeraiituw8qgs0fruedjq9hbi2cwseee3nty5ee1nvho8dij.jpg
1wupukcoqeqco63hs1kv3wxk9c83wmbc5axnlavwobr2wdfen8sxikrjqoufnkbofwh.jpg
1wupukcoqmzld9ees81mdlvvmwoujpyj8gy8muzoi4pygjjwoopgu7bdk2nfywix9lu.jpg
1wupukcoqmzbba5lt8h2broecbix3dsyttiheldrmjngrlg2vs3xbu5x7biqxek8h2y.jpg
1wupukco1ztelkhp8e6lozhulzjqcc2kcxxrzhsoq8ntfwvw626eye5ozdaqmlpbc7k.jpg
1wupukco1bemq24yczeb3mqilgfvsrjqrfsm9y1rctfwnu7hvtjd9uofc6ubvo3tkzm.jpg
1wupukcoqeq5doeejbepsztgijszflreyqomx9ehgcbetyzeycesgrsuyad3hmcqpel.jpg
Văn Quân
#liệt sĩ #Đồng Nai #giám định ADN #nghĩa trang #Trảng Bom #kỷ vật #xác định danh tính

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe