Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào sẽ gặp nhau tại cột mốc 460

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ gặp nhau tại khu vực cột mốc 460, cùng tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba. Đại tá Đỗ Duy Chinh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tá Đỗ Duy Chinh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí.

Theo Bộ Quốc phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 9 - 10/7/2026, tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolikhamsai (Lào).

Đoàn Việt Nam tham dự Giao lưu do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, làm Trưởng đoàn.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết, Giao lưu diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026).

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn.

Ảnh: Nguyễn Minh

Giao lưu cũng góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, cũng như quan hệ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu tại Lào, dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ đón đoàn Việt Nam tại khu vực cột mốc 460; chào, tô son cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc 460 phía Lào; Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí).

Cùng với đó là hoạt động thăm, tặng quà và tặng 100 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thông-năm-mun (bản Xốp Tờng, huyện Xaychomphone); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ khó khăn ở khu vực biên giới Lào tại Trạm y tế quân dân y bản Xốp Tờng (công trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xây dựng tặng phía Lào năm 2017); Lễ tiễn đoàn Việt Nam về nước tại Cửa khẩu Nam On.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, thông tin về chương trình Giao lưu.

Tại Việt Nam, các hoạt động Giao lưu dự kiến bắt đầu từ sáng 10/7, gồm các hoạt động: Lễ đón đoàn Lào tại khu vực cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và bản Xốp Tờng (cụm bản Nam On, huyện Xaychomphone, tỉnh Bolikhamsai) và trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam tại Nhà văn hóa thôn Thủy Phong.

Các đại biểu cũng sẽ dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà (công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương); thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn; Lễ tiễn đoàn Lào về nước tại Cửa khẩu Thanh Thủy.