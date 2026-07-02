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Thế giới

Nga dội 'mưa hỏa lực' xuống Kiev, Tổng thống Ukraine kêu gọi sự trợ giúp của đồng minh

Minh Hạnh

TPO - Đêm ngày 1, rạng sáng 2/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng máy bay không người lái, cũng như các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển.

Theo Không quân Ukraine, mục tiêu chính của cuộc tấn công là Kiev. Lực lượng Nga đã sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí tấn công phóng từ nhiều hướng, bao gồm một số lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Tổng cộng, các đơn vị Ukraine đã phát hiện tổng cộng 570 mục tiêu trên không, gồm 74 tên lửa và 496 máy bay không người lái các loại. Trong đó có 4 tên lửa chống hạm 3M22 Zircon, 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 34 tên lửa hành trình Kh-101, 8 tên lửa hành trình Kalibr, 4 tên lửa dẫn đường Kh-59/69.

Các báo cáo ban đầu cho thấy, hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 524 mục tiêu trên không, bao gồm 48 tên lửa và 476 máy bay không người lái.

Ngoài ra, 25 tên lửa đạn đạo và 12 máy bay không người lái tấn công của Nga đã nhắm trúng mục tiêu tại 33 địa điểm.

Ở Kiev, hàng chục tòa nhà đã bị hư hại. Các cuộc tấn công cũng ảnh hưởng đến các tỉnh Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Cherkasy.

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Thiệt hại tại Ukraine sau đợt tấn công mới nhất của Nga. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine.

Phát biểu sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Zelensky nói: "Cuộc tấn công chính nhắm thẳng vào Kiev. Lực lượng phòng không của chúng ta đã bắn hạ được một số lượng đáng kể các vũ khí của Nga, nhưng không phải tất cả. Việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine là một vấn đề tuyệt đối ưu tiên và quan trọng”.

Bộ Quốc phòng Nga, trong một bài đăng trên Telegram, cho biết "cuộc tấn công quy mô lớn" của quân đội nước này được tiến hành bằng nhiều vũ khí tầm xa, có độ chính xác cao phóng từ trên không, trên bộ, trên biển và máy bay không người lái. Mục tiêu là các cơ sở quân sự và năng lượng, cũng như các sân bay ở Kiev và các địa điểm khác.

Bộ này cho biết đây là hành động trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Cũng trong đêm ngày 1, rạng sáng 2/7, Nga đã bắn hạ 327 máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào nước này.

Minh Hạnh
Pravda, Reuters
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