Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân TPHCM đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn.

Tham gia Đoàn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Trong không khí thiêng liêng, trang trọng và đầy tự hào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất đã dành trọn cuộc đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình vĩ đại vì độc lập, tự do của dân tộc. Và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn dành cho miền Nam nói chung và Sài Gòn - Gia Định nói riêng tình cảm đặc biệt sâu nặng, được Người khẳng định qua lời nói đầy xúc động: "Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi".

Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI đã ban hành Nghị quyết chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất, đánh dấu một bước ngoặt khi đô thị lớn nhất miền Nam chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn.

Quyết định lịch sử của Quốc hội khóa VI không đơn thuần là quyết định về địa danh hay sự kiện hành chính mà còn ghi nhận những cống hiến to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thể hiện tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thành phố mang tên Bác.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định tình cảm, niềm tin son sắt của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố mang tên Bác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn.

Nửa thế kỷ vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố không chỉ ghi dấu bằng những thành tựu kinh tế - xã hội mà còn bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò đầu tàu và cực phát triển quan trọng của đất nước.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng với phương châm: "Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn.

Với sứ mệnh của một đô thị đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.