Bắt tài xế Porsche nhiều lần 'Drift' gây náo loạn khu đô thị Sala

TPO - Tài xế 23 tuổi bị Công an TPHCM bắt tạm giam sau khi nhiều lần lái xe Porsche biểu diễn 'drift' tại khu đô thị Sala, gây bức xúc trong dư luận.

Màn "drift" Porsche trong khu đô thị Sala khiến tài xế bị khởi tố.

Tối 1/7, Công an TPHCM cho biết đã bắt tạm giam Cao Minh (23 tuổi) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, tối 4/6, tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TPHCM), Minh điều khiển ô tô hiệu Porsche nhiều lần thực hiện động tác "drift" (đánh lái tạo trượt bánh xe) trên đường giao thông công cộng.

Tài xế 23 tuổi bị bắt vì lái Porsche "drift" trên đường công cộng. Ảnh: Công an TPHCM

Theo cơ quan công an, mục đích của Minh là muốn thể hiện kỹ năng điều khiển phương tiện. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Minh tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông và những người có mặt tại khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Cao Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TPHCM

Làm việc với cơ quan công an, Minh thừa nhận là người trực tiếp điều khiển chiếc Porsche thực hiện các màn "drift" để phô diễn kỹ năng lái xe cá nhân.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, "drift" xe, bốc đầu hoặc tổ chức, tham gia biểu diễn phương tiện trái phép trên đường giao thông.

Những hành vi tương tự sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.