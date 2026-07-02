Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga lại trúng hoả lực Ukraine

Tú Linh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa cho biết, lực lượng nước này vừa tấn công nhà máy lọc dầu Ufa lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga.

ukraine.jpg
Hình ảnh cắt từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 30/6, cho thấy hệ thống phóng tên lửa phun lửa hạng nặng TOS-1 Solntsepyok của Nga đang bắn về phía các vị trí của Ukraine

Thời gian gần đây, các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí của Nga diễn ra gần như hằng ngày, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu mà Mátxcơva đang phải đối mặt.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/7, ông Zelensky cho biết nhà máy lọc dầu Ufa là một trong những cơ sở sản xuất dầu nhờn lớn nhất của Nga, nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã tấn công 1 nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa tại tỉnh Penza, nằm ở phía đông nam Mátxcơva và cách Ukraine khoảng 500 km.

Giới chức Nga không xác nhận các vụ tấn công này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã đánh chặn 179 máy bay không người lái Ukraine lao vào 16 khu vực, bao gồm bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.

Ông Oleg Melnichenko -Thống đốc tỉnh Penza, cho biết UAV của Ukraine đã tấn công 2 nhà máy công nghiệp tại TP. Penza trong ngày 1/7. Ông không nêu tên nhà máy cũng như mức độ thiệt hại.

Trong nhiều tháng qua, UAV và tên lửa do Ukraine tự phát triển đã liên tục tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, bến trung chuyển, kho chứa nhiên liệu và các trạm bơm đường ống.

Nhiều khu vực của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức, dù vốn là một trong những quốc gia sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới.

Theo các quan chức phương Tây, Ukraine đã phát triển nhiều loại vũ khí mới và giành được lợi thế nhất định trong những tháng gần đây, làm chậm đáng kể đà tiến công của quân đội Nga.

“Binh lính Nga hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bộ binh ra tiền tuyến và bảo đảm tiếp tế cho lực lượng này”, Bộ trưởng Chuyển đổi số kiêm phụ trách công nghệ quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu ngày 1/7.

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine, gần đây tập trung vào hệ thống trạm xăng của đối thủ.

Tú Linh
Theo AP
#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Nhiên liệu #Xăng dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe