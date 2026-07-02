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Người lính

Tổng thống Mỹ Trump từng cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây đã xem xét khả năng mở lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, nhưng cuối cùng quyết định tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ phương án trên nếu đàm phán hạt nhân với Tehran đổ vỡ.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời quan chức Mỹ am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ cho biết Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc việc nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trong những ngày gần đây, trước khi quyết định tiếp tục ưu tiên các nỗ lực ngoại giao.

Theo nguồn tin, ông Trump đã có nhiều cuộc trao đổi với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine, về khả năng từ bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran để chuyển sang hành động quân sự.

Các cuộc thảo luận tập trung vào câu hỏi liệu Washington có nên "hoàn thành nốt công việc" bằng một chuỗi các cuộc tấn công khác nhằm vào Iran hay không.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump nhận định, việc nối lại chiến dịch quân sự ở thời điểm hiện tại có nguy cơ phá hỏng tiến trình đàm phán và làm giảm cơ hội đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

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Theo WSJ, Tổng thống Trump cũng đã nói với các cố vấn, rằng ông sẵn sàng gia hạn thời gian đàm phán sau ngày 18/8, thay vì ép buộc phải đạt được thỏa thuận trước thời hạn này, nhằm tạo thêm thời gian cho ngoại giao dù tiến trình hiện vẫn diễn ra chậm chạp.

Dù hiện tại chưa thể tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, ông Trump được cho là ủng hộ các cuộc tấn công trả đũa hạn chế nếu Iran vi phạm thỏa thuận hiện có giữa hai bên. Lập trường này được đưa ra sau một loạt các cuộc tấn công qua lại gần đây, đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi đầu tháng này.

"Họ đang đồng ý với mọi thứ tôi muốn, và họ buộc phải làm vậy. Nếu không, chúng ta sẽ quay lại và làm những gì chúng ta phải làm", ông Trump phát biểu với các phóng viên vào tuần trước.

Phó Tổng thống JD Vance cũng khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Ba (30/6), rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, song vẫn duy trì "nhiều lựa chọn" nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Trong khi đó, hai đặc phái viên Mỹ - Steve Witkoff và Jared Kushner - đã tới Doha để tham gia vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo với các đại diện Iran thông qua vai trò trung gian của Qatar.

Tuy nhiên, tiến trình thương lượng vẫn đang bế tắc do những bất đồng về một số vấn đề then chốt, bao gồm đề xuất của Iran về việc áp dụng phí dịch vụ đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz cũng như các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

WSJ cho biết Lầu Năm Góc vẫn thường xuyên trình lên Tổng thống Trump các phương án quân sự trong trường hợp ngoại giao không đạt kết quả. Tuy nhiên, kể từ khi đồng ý ngừng bắn, ông Trump nhiều lần trì hoãn việc phê duyệt một chiến dịch quân sự mới, bất chấp những cảnh báo trước đó về việc sẽ đáp trả mạnh nếu Iran tấn công lực lượng Mỹ.

Hãng tin Reuters hôm thứ Ba đưa tin, Iran tuyên bố sẽ không gặp các đặc phái viên cấp cao của Mỹ đã tới khu vực sau khi xung đột bùng phát gần đây, làm dấy lên thêm nghi ngờ về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Các quan chức Iran cũng cho biết cả hai bên trước tiên phải giải quyết các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hai tuần trước, trước khi giải quyết các vấn đề nhạy cảm hơn, bao gồm cả các hạn chế có thể có đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Quỳnh Như
WSJ
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