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Đảo tiền tiêu ra quân chống khai thác IUU, phòng chống ma túy

Phạm Thanh

TPO - Để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC), Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an đặc khu Thổ Châu (An Giang) triển khai đợt ra quân cao điểm kiểm tra, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Dịp này, lực lượng chức năng còn kiểm tra và tuyên truyền phòng chống ma túy cho các chủ tàu, ngư dân trên địa bàn đặc khu.

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Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an đặc khu Thổ Châu tới từng tàu cá tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU và phòng chống ma tuý, kết hợp tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ.

Đợt ra quân cao điểm kéo dài từ nay tới ngày 6/7, Bộ đội Biên phòng và Công an đặc khu Thổ Châu sẽ tuyên truyền tới chủ tàu, ngư dân các quy định pháp luật về khai thác thuỷ hải sản. Trong đó, tập trung tuyên truyền quy định chống khai thác IUU; Luật Thuỷ sản; Các quy định pháp luật về xử lý hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật nguy cấp, quý hiếm và sử dụng xung điện đánh bắt thuỷ sản.

Cùng với đó, lực lượng liên ngành cũng kiểm tra, test nhanh ma túy, kết hợp tuyên truyền trên các tàu cá, tàu hàng về Luật phòng, chống ma tuý; cho các chủ tàu, ngư phủ ký cam kết về phòng, chống ma tuý.

Kết hợp với hoạt động tuyên truyền, vận động trên, lực lượng biên phòng và công an còn tặng cờ Tổ quốc các chủ tàu, ngư dân tham gia bám biển, bám đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Bộ đội Biên phòng Thổ Châu cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý địa bàn, quản lý người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển. Trong đó, đảm bảo tốt công tác an ninh, phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà học sinh, người dân khó khăn trên đảo…

Về phòng, chống khai thác IUU, trong nửa đầu năm nay, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu đã phát hiện và đưa về đảo 9 tàu cá “3 không”, những tàu này được kiểm soát không cho xuất bến. Ngoài ra, còn phát hiện 4 tàu cá không có các loại giấy tờ liên quan tàu và hoạt động nghề cá, bàn giao cho chính quyền đặc khu Thổ Châu xử lý.

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Bộ đội Biên phòng và Công an đặc khu Thổ Châu gặp ngư dân tuyên truyền về chống khai thác IUU, phòng chống ma tuý, test nhanh ma tuý và ký cam kết.
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Kết hợp với hoạt động tuyên truyền, vận động, Bộ đội Biên phòng và Công an tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu, ngư dân tham gia bám biển, bám đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Phạm Thanh
#IUU #biên phòng #ngư dân #phòng chống ma túy #Thổ Châu #chủ quyền

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