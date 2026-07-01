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Ứng phó mưa lớn, Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy

Nguyễn Hoài

TPO - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài liên tục, Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy từ 16h chiều nay (1/7).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có lệnh yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào 16h chiều nay (1/7), đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, vào 9h sáng nay, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,99m, mực nước hạ lưu 50,30m, lưu lượng về hồ 2.530m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 699m3 /s.

Những ngày qua, Tuyên Quang là trọng tâm của các đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc với cường độ mưa rất lớn.

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Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy từ 16h chiều nay (1/7).

Nhiều khu vực của tỉnh hứng chịu lượng mưa lên tới trên 400mm trong 3 ngày như tại trạm đo Xuân Minh 2 là 495mm, Xuân Giang 1 là 442mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có Tuyên Quang tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trong các ngày 2-3/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm nhưng cường độ không lớn.

Sau đó, từ ngày 4-7/7, miền Bắc có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão/áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực vùng trũng thấp ở Đông Bắc Bộ thời gian này có thể đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ, trong khi vùng núi và trung du có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
#thuỷ điện xả lũ #mưa bão #mưa lũ #lũ quét #sạt lở đất #thiên tai #thời tiết #Tuyên Quang

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