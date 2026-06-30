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Biển Đông sắp đón cơn bão đầu tiên

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo khoảng ngày 1/7, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines sẽ đi vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-65%. Miền Bắc dự báo đón mưa lớn diện rộng từ ngày 4-7/7.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai (1/7), trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo trong ngày 1/7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80-85%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-65%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão trên khu vực Biển Đông, từ khoảng ngày 4 - 7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

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Biển Đông có thể đón cơn bão đầu tiên vào đầu tháng 7.

Trước khi đón mưa bão, ngày hôm nay (30/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 30/6 có nơi trên 80mm như trạm Xuân Minh 1 (Tuyên Quang) 135.2mm, Phan Thanh (Lào Cai) 114.4mm, Lao Xả Phình (Điện Biên) 84.4mm.

Dự báo từ chiều tối 30/6 đến đêm 1/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50- 100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 30/6 đến sáng 1/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trong chiều tối và tối 30/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ, để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, người dân có thể truy cập vào các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/ và http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 1/7, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa của Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau cường độ gió sẽ tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Từ ngày 2/7, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m. Vùng mưa dông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Nguyễn Hoài
#bão #áp thấp nhiệt đới #thiên tai

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