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Pháp luật

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Tòa Phúc thẩm bất ngờ dừng xét xử vụ ông Nguyễn Văn Hậu 'thâu tóm' đất sân bay Nha Trang

Hoàng An

TPO - Do phát sinh những tình tiết mới giữa bị hại và bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên xử vài ngày để hai bên có thời gian thỏa thuận về khoản bồi thường 7.000 tỷ đồng.

Bị hại đòi hủy án sơ thẩm để điều tra lại

Sáng 30/6, theo kế hoạch phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm khi giao đất sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục phần xét hỏi. Tuy nhiên, do hôm qua có khoảng 160 bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt đối với ông Nguyễn Văn Hậu nên Viện Kiểm sát cho đối chất để có căn cứ.

Nhận ủy quyền các thân chủ, luật sư cho rằng hành vi của bị cáo Hậu đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho kinh tế địa phương và ảnh hưởng đời sống hàng nghìn gia đình. Những người này do tin tưởng Tập đoàn Phúc Sơn được địa phương giao 63 hecta đất đẹp nhất biển Nha Trang, đã dồn tiền đầu tư, qua đó Phúc Sơn thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Số tiền này hôm qua được ông Nguyễn Văn Hậu cam kết chắc chắn sẽ hoàn trả cho các bị hại trong 90 ngày.

Các nhà đầu tư cho rằng con số 7.000 tỷ đồng thực tế chỉ là phần nổi. Suốt hơn 10 năm qua, họ đã mất đi nhiều giá trị hơn thế.

Các bị hại còn đề nghị hủy bản án sơ thẩm để tiến hành điều tra lại từ đầu, nhằm làm rõ số tiền lãi phát sinh từ các khoản đầu tư mà Hậu đã dùng tiền lừa đảo để thực hiện.

Đáp lại ý kiến nêu trên của luật sư và bị hại, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã cố gắng đưa ra những cam kết cụ thể nhằm thuyết phục Hội đồng xét xử và các nhà đầu tư về thiện chí khắc phục hậu quả của mình.

Về nguồn tài chính, Hậu khẳng định chắc chắn 100% rằng mình sẽ bồi thường đầy đủ số tiền theo bản án trong vòng tối đa 90 ngày. Bị cáo nói mình có nhiều người anh em tốt, sẵn sàng giúp mình việc này.

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Nhóm bị cáo hàng trên và bị hại ngồi sau.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đề xuất phương án quản trị mới về dự án

Để thực hiện việc bồi thường, bị cáo Hậu đề xuất một phương án quản trị mới. Hậu mong muốn các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để cùng bị cáo tham gia vào ban quản lý dự án. Hậu cũng đề nghị phía khách hàng cử kế toán có chuyên môn hoặc thuê đơn vị chuyên nghiệp để trực tiếp kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng.

Bị cáo Hậu cho hay, bản thân sẽ không hưởng lợi bất cứ đồng nào từ dòng tiền của dự án nữa, mọi hoạt động sẽ được công khai để đảm bảo tiền được sử dụng đúng mục đích trả lại cho khách hàng.

Bên cạnh những cam kết với luật sư và khách hàng, bị cáo Hậu cũng cho hay hiện tại toàn bộ khối tài sản trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác đều bị Bộ Công an phong tỏa. Trong khi đó, ông lại đang phải đối mặt với tình trạng nợ xấu và bị hạn chế quyền công dân do đang bị tạm giam.

Ông tha thiết mong khách hàng hãy chia sẻ, đồng hành cùng mình như suốt 7 năm qua thay vì đẩy sự việc vào bế tắc.

Bị cáo cũng đưa ra một lời cảnh báo, nếu khách hàng không chấp nhận hợp tác, Công ty Phúc Sơn buộc phải tìm kiếm đối tác bên ngoài để chuyển nhượng dự án, và điều này chắc chắn sẽ không mang lại kết quả tối ưu bằng việc để chính bị cáo - người hiểu rõ dự án nhất, trực tiếp xử lý.

Kết thúc phần trình bày, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn kiến nghị Hội đồng xét xử cho phép tạm dừng phiên tòa trong 1 - 2 ngày để có thêm thời gian trực tiếp trao đổi, thảo luận và đi đến một thỏa thuận thống nhất cuối cùng với các nhà đầu tư.

Ông khẳng định sau thời gian này mà đôi bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung sẽ hoàn toàn tôn trọng, chấp hành mọi phán quyết của tòa án.

Hội đồng xét xử nhận thấy những tình tiết mới phát sinh cùng các đề nghị của bị cáo và bị hại cần phải được thẩm tra, xác minh một cách kỹ lưỡng để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan nên quyết định dừng 3 ngày, mở lại vào 3/6.

Một ngày trước, phiên xử ghi nhận 4 bị cáo trong vụ án đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm: Hai nguyên Thiếu tướng Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); Nguyễn Thị Hằng (chị gái của Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á). Phần trả lời xét hỏi của họ rất ngắn gọn, chỉ nêu thêm tình tiết giảm nhẹ.

Hoàng An
#Nguyễn Văn Hậu #Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu #Tập đoàn Phúc Sơn #Bán đất sân bay nha trang #Vụ án bán đất sân bay Nha Trang

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