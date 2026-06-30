Iran khẳng định không có cuộc đàm phán kỹ thuật nào sắp tới với Mỹ

TPO - Theo một quan chức cấp cao của Iran, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về việc thực hiện một thỏa thuận rộng hơn giữa hai nước sẽ không được nối lại trong tuần này.

Theo các hãng tin Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi, Trưởng đoàn đàm phán kỹ thuật của Tehran, cho biết, hiện chưa có cuộc họp nào của các nhóm làm việc kỹ thuật được lên lịch trong tuần này.

Các nhóm kỹ thuật được thành lập sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ hồi đầu tháng với sự trung gian của Qatar và Pakistan. Hai bên thống nhất thành lập bốn nhóm làm việc, tập trung vào các nội dung gồm: Dỡ bỏ trừng phạt, chương trình và kho dự trữ uranium của Iran, tái thiết và phát triển kinh tế, cùng cơ chế giám sát việc thực thi các thỏa thuận.

Ông Gharibabadi cho biết các cuộc tham vấn với Qatar, bao gồm việc trao đổi về thực hiện cam kết giữa các bên, vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thông tin cho rằng các nhóm kỹ thuật sẽ họp tại Doha trong tuần này là "chưa được xác nhận".

"Mặc dù các cuộc tham vấn với Qatar, bao gồm cả việc thực hiện những cam kết của phía bên kia vẫn đang tiếp diễn như thường lệ, nhưng các báo cáo của một số phương tiện truyền thông cho rằng các cuộc đàm phán của nhóm làm việc kỹ thuật sẽ được tổ chức tại Doha là chưa được xác nhận", ông Gharibabadi lưu ý.

Theo quan chức Iran, vòng đàm phán đầu tiên chỉ được tổ chức khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng và sau khi các bên thống nhất về thời gian cũng như địa điểm.

Trước đó, Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau tại Doha trong vài ngày tới để triển khai thỏa thuận hòa bình tạm thời, sau khi các cuộc tấn công đáp trả giữa hai bên cuối tuần qua làm dấy lên lo ngại thỏa thuận có thể đổ vỡ.

Một nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán cho hay các bên trung gian đã thiết lập những kênh liên lạc nhằm giảm nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời kỳ vọng các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn tháng. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí ngừng các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Bản ghi nhớ cũng mở đường cho 60 ngày đàm phán sâu hơn về các vấn đề then chốt, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Washington và Tehran vẫn đưa ra những cách diễn giải khác nhau về phạm vi và nội dung bản cam kết đã đạt được.