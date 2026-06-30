Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran khẳng định không có cuộc đàm phán kỹ thuật nào sắp tới với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Theo một quan chức cấp cao của Iran, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về việc thực hiện một thỏa thuận rộng hơn giữa hai nước sẽ không được nối lại trong tuần này.

Theo các hãng tin Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi, Trưởng đoàn đàm phán kỹ thuật của Tehran, cho biết, hiện chưa có cuộc họp nào của các nhóm làm việc kỹ thuật được lên lịch trong tuần này.

Các nhóm kỹ thuật được thành lập sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ hồi đầu tháng với sự trung gian của Qatar và Pakistan. Hai bên thống nhất thành lập bốn nhóm làm việc, tập trung vào các nội dung gồm: Dỡ bỏ trừng phạt, chương trình và kho dự trữ uranium của Iran, tái thiết và phát triển kinh tế, cùng cơ chế giám sát việc thực thi các thỏa thuận.

Ông Gharibabadi cho biết các cuộc tham vấn với Qatar, bao gồm việc trao đổi về thực hiện cam kết giữa các bên, vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thông tin cho rằng các nhóm kỹ thuật sẽ họp tại Doha trong tuần này là "chưa được xác nhận".

"Mặc dù các cuộc tham vấn với Qatar, bao gồm cả việc thực hiện những cam kết của phía bên kia vẫn đang tiếp diễn như thường lệ, nhưng các báo cáo của một số phương tiện truyền thông cho rằng các cuộc đàm phán của nhóm làm việc kỹ thuật sẽ được tổ chức tại Doha là chưa được xác nhận", ông Gharibabadi lưu ý.

Theo quan chức Iran, vòng đàm phán đầu tiên chỉ được tổ chức khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng và sau khi các bên thống nhất về thời gian cũng như địa điểm.

mi.jpg

Trước đó, Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau tại Doha trong vài ngày tới để triển khai thỏa thuận hòa bình tạm thời, sau khi các cuộc tấn công đáp trả giữa hai bên cuối tuần qua làm dấy lên lo ngại thỏa thuận có thể đổ vỡ.

Một nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán cho hay các bên trung gian đã thiết lập những kênh liên lạc nhằm giảm nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời kỳ vọng các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn tháng. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí ngừng các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Bản ghi nhớ cũng mở đường cho 60 ngày đàm phán sâu hơn về các vấn đề then chốt, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Washington và Tehran vẫn đưa ra những cách diễn giải khác nhau về phạm vi và nội dung bản cam kết đã đạt được.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #đàm phán #hạt nhân #trừng phạt #ngoại giao #đối thoại #thoả thuận #ngừng bắn #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe