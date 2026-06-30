Hà Nội tổng rà soát đường sắt đô thị sau sự cố rơi vữa tại ga Văn Khê

TPO - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị đang khai thác nhằm xử lý kịp thời các hạng mục hư hỏng, xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Yêu cầu tổng rà soát được đưa ra sau khi một số nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp sau thời gian đưa vào khai thác, không còn giữ được diện mạo đồng bộ như thời điểm ban đầu.

Sau thời gian đưa vào vận hành, một số nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp ở nhiều hạng mục.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại một số nhà ga đã xuất hiện tình trạng thang cuốn ngừng hoạt động trong thời gian dài, lan can kính bị nứt vỡ và các tấm ốp tường bị bong tróc. Một số chi tiết công trình khác cũng có dấu hiệu hư hại do chịu tác động trực tiếp từ thời tiết và quá trình khai thác vận hành.

Đáng chú ý, mới đây tại khu vực ga Văn Khê đã xảy ra sự cố một mảng vữa từ công trình rơi xuống, trúng vào một xe buýt đang lưu thông phía dưới. Dù không gây thiệt hại nghiêm trọng về người, nhưng sự việc khiến nhiều người dân lo ngại về công tác kiểm tra, bảo trì hạ tầng, đồng thời cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường kiểm soát an toàn đối với các hạng mục trên toàn tuyến.

Để bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) tổ chức rà soát toàn diện các hạng mục có dấu hiệu hư hỏng hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường sắt đô thị đang vận hành.

Theo chỉ đạo, các đơn vị có trách nhiệm xử lý ngay những tồn tại, hạng mục hư hỏng thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với những nội dung phức tạp hoặc vượt thẩm quyền, các cơ quan phải tổng hợp, báo cáo kịp thời để UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Việc kiểm tra và khắc phục phải được triển khai khẩn trương, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn vận hành khai thác cũng như mỹ quan đô thị.