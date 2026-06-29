Bãi neo đậu tàu thuyền ở Gia Lai tan hoang sau vụ cháy lớn

TPO - Vụ cháy lớn tại khu neo đậu tàu thuyền ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai vào chiều 29/6, thiêu rụi 12 tàu cá, làm hư hỏng 3 tàu. Thống kê ban đầu, tổng thiệt hại ước khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện trường khu vực các tàu cá neo đậu bị cháy. Clip: Hoàng Lợi.

Tối 29/6, UBND xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo liên quan vụ cháy tàu cá tại thôn Huỳnh Giản Nam.

Theo đó, lúc 13h cùng ngày, UBND xã Tuy Phước Đông nhận được tin báo tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Huỳnh Giản Nam xảy ra vụ cháy tàu cá.

Các tàu cá bốc cháy dữ dội. Ảnh: Minh Phụng.

UBND xã Tuy Phước Đông đã cử các lực lượng phối hợp cùng lực lượng Công an phường Quy Nhơn Đông, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Gia Lai tiến hành công tác chữa cháy.

Nhiều tàu thuyền neo đậu liền kề cũng được các lực lượng khẩn trương di dời đến khu vực an toàn để ngăn ngọn lửa lan rộng và hạn chế thiệt hại. Đến 16h cùng ngày, đám cháy được kiểm soát và cơ bản dập tắt hoàn toàn.

Đến 16h đám cháy được kiểm soát và cơ bản dập tắt hoàn toàn.

Những chiếc tàu cá bị cháy, hư hỏng nặng.

Theo UBND xã Tuy Phước Đông, qua thống kê có 12 tàu cá cháy hoàn toàn, 3 tàu cá cháy xém mũi tàu. Toàn bộ số tàu gặp nạn là tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Cát Tiến đến neo đậu tại khu vực này.

Các tàu có chiều dài từ 15-17m, mã lực 700CV trở lên, trị giá mỗi ghe khoảng trên 700 triệu đồng. Ước tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng đang điều tra xác minh.