Ông Trần Sỹ Thanh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh biểu hiện nể nang, 'dĩ hòa vi quý' trong đánh giá cán bộ

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện nể nang, né tránh, "dĩ hòa vi quý" trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương và trực tuyến đến 56 điểm cầu với sự tham gia của hơn 9.500 cán bộ kiểm tra các cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Kiểm tra Đảng là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, đồng hành, cảnh báo từ sớm, từ xa và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn ngành tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia, từng bước thực hiện yêu cầu "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện nể nang, né tránh, "dĩ hòa vi quý" trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đồng hành cùng địa phương, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động tham mưu các giải pháp xử lý bảo đảm đúng quy định, khả thi, hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Ông Trần Sỹ Thanh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, nhất là người đứng đầu, thường trực, ban thường vụ cấp ủy xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương, đơn vị; bám sát những vấn đề đang nổi cộm, nhạy cảm, phức tạp, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tập trung kiểm tra, giám sát.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát phải hướng tới mục tiêu cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tìm ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển; không phải để làm phức tạp thêm vấn đề hay tạo ra những rào cản mới.

Các kết luận kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, sau kiểm tra công việc phải chuyển biến tích cực hơn, hiệu quả hơn. "Kiểm tra, giám sát là để cùng tìm ra cách tháo gỡ vấn đề, chứ không phải để làm khó vấn đề; kết luận kiểm tra phải làm cho công việc tốt lên, chạy được, chứ không phải kết luận xong lại làm cho công việc khó hơn", ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu, cần bám sát đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, bảo đảm xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, ngành Kiểm tra Đảng phải tiếp tục đổi mới toàn diện về nhận thức, thể chế, phương thức hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.