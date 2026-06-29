Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Trần Sỹ Thanh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh biểu hiện nể nang, 'dĩ hòa vi quý' trong đánh giá cán bộ

Trường Phong

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện nể nang, né tránh, "dĩ hòa vi quý" trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương và trực tuyến đến 56 điểm cầu với sự tham gia của hơn 9.500 cán bộ kiểm tra các cấp.

tienphong-296transythanh.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Kiểm tra Đảng là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, đồng hành, cảnh báo từ sớm, từ xa và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn ngành tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia, từng bước thực hiện yêu cầu "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện nể nang, né tránh, "dĩ hòa vi quý" trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đồng hành cùng địa phương, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động tham mưu các giải pháp xử lý bảo đảm đúng quy định, khả thi, hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Ông Trần Sỹ Thanh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, nhất là người đứng đầu, thường trực, ban thường vụ cấp ủy xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương, đơn vị; bám sát những vấn đề đang nổi cộm, nhạy cảm, phức tạp, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tập trung kiểm tra, giám sát.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát phải hướng tới mục tiêu cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tìm ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển; không phải để làm phức tạp thêm vấn đề hay tạo ra những rào cản mới.

Các kết luận kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, sau kiểm tra công việc phải chuyển biến tích cực hơn, hiệu quả hơn. "Kiểm tra, giám sát là để cùng tìm ra cách tháo gỡ vấn đề, chứ không phải để làm khó vấn đề; kết luận kiểm tra phải làm cho công việc tốt lên, chạy được, chứ không phải kết luận xong lại làm cho công việc khó hơn", ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu, cần bám sát đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, bảo đảm xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, ngành Kiểm tra Đảng phải tiếp tục đổi mới toàn diện về nhận thức, thể chế, phương thức hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trường Phong
#Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Trần Sỹ Thanh #Kiểm tra giám sát #Công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe