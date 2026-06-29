Đẳng cấp của Quang Hùng MasterD

TPO - Là nghệ sĩ solo khép màn concert Thanh xuân 2026, Quang Hùng MasterD mang đến set diễn được đầu tư với loạt bản hit và những màn tương tác sôi động, khép lại đêm nhạc trước hơn 20.000 khán giả tại Trường đua F1 Mỹ Đình.