Đẳng cấp của Quang Hùng MasterD

TPO - Là nghệ sĩ solo khép màn concert Thanh xuân 2026, Quang Hùng MasterD mang đến set diễn được đầu tư với loạt bản hit và những màn tương tác sôi động, khép lại đêm nhạc trước hơn 20.000 khán giả tại Trường đua F1 Mỹ Đình.
Sau chuỗi tiết mục sôi động, Quang Hùng MasterD dành ít phút giao lưu với khán giả. Nam ca sĩ liên tục gửi lời chào, trò chuyện và đáp lại tiếng cổ vũ vang dội từ hơn 20.000 người có mặt tại Trường đua F1 Mỹ Đình trước khi bước vào những ca khúc giàu cảm xúc hơn.
Không khí concert đẩy sang màu sắc khác với mashup Đừng khóc một mình - Chân thành. Hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo, tạo nên những khoảng lặng hiếm hoi giữa đêm nhạc trước khi Quang Hùng MasterD tiếp tục đưa cảm xúc bùng nổ trở lại với bản hit Thủy triều.
Thủy triều trở thành cao trào trong set diễn của Quang Hùng MasterD. Khoảng 50 vũ công cùng bịt mắt, đồng loạt thực hiện những động tác vũ đạo theo giai điệu quen thuộc, trong khi phía dưới, tiếng hò hét và cổ vũ của khán giả liên tục vang lên, phủ kín không gian concert.
Không chỉ mang đến phần âm nhạc được đầu tư, Quang Hùng MasterD liên tục tương tác với người hâm mộ. Nam ca sĩ nhiều lần tiến sát đường catwalk, hướng micro về phía khán giả để cùng hòa giọng, khiến hàng chục nghìn người đồng thanh hát theo từng câu hát.
Một trong những khoảnh khắc khiến fanzone bùng nổ là khi Quang Hùng MasterD bất ngờ tháo chiếc găng tay da đang sử dụng trên sân khấu để tặng người hâm mộ, kèm lời nhắn: "Nhớ giữ cẩn thận nha!". Món quà từ nam ca sĩ đủ khiến tiếng reo hò kéo dài nhiều phút.
Nhìn từ trên cao, Trường đua F1 Mỹ Đình rực sáng với hơn 20.000 khán giả phủ kín khu vực tổ chức. Sân khấu trung tâm, hiệu ứng pháo hoa, ánh sáng và biển lightstick hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh hoành tráng khi Quang Hùng MasterD trình diễn tiết mục cuối của concert Thanh xuân 2026.
Các Muzik có mặt từ sớm để chờ màn trình diễn của Quang Hùng MasterD. Sau khi chương trình khép lại, nhiều khán giả vẫn nán lại gọi tên nam ca sĩ, bày tỏ mong muốn được gặp lại anh ở những mùa concert Thanh xuân tiếp theo. Set diễn với phần intro hoành tráng, loạt bản hit cùng những màn tương tác liên tục đã trở thành điểm nhấn khép lại đêm nhạc trước hơn 20.000 khán giả.