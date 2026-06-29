Iran sắp nhận lại 6 tỷ USD tài sản bị 'đóng băng'

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo, Qatar sẽ giải phóng số tài sản bị đóng băng trị giá 6 tỷ USD của Iran, trong bối cảnh quá trình đàm phán với Mỹ gặp khó khăn do các cuộc tấn công qua lại trong cuối tuần qua.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Reuters, việc ông Masoud Pezeshkian đề cập đến khoản tiền này dường như nhằm mục đích thuyết phục công chúng Iran về thỏa thuận tạm thời với Mỹ. Ông Pezeshkian đã ca ngợi thỏa thuận, gọi đó là “một chiến thắng lớn cho người dân Iran”.

“Dựa trên các kế hoạch đã được lập sẵn, 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran sẽ được Qatar giải phóng và trả lại cho chúng ta. Các bước cần thiết đang được tiến hành”, Tổng thống Iran nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Ông Pezeshkian là quan chức cấp cao nhất ở Iran đề cập đến việc giải phóng số tiền do Qatar, một bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán, nắm giữ. Các quan chức Mỹ cho biết chưa có tài sản nào của Iran được giải phóng. Qatar cũng chưa xác nhận bất kỳ việc chuyển giao nào, trong khi Iran đã tấn công một tàu chở dầu thô của Qatar vào cuối tuần trước.

Thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ hiện chưa được xác định.

Pakistan, một bên trung gian quan trọng, cho biết các cuộc đàm phán sẽ nối lại vào ngày 30/6. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/6 tuyên bố không có gì bị hủy bỏ, và các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ được tiến hành trong những ngày tới.

Tuy nhiên, ông Kazem Gharibabadi - một nhà đàm phán cấp cao của Iran - phủ nhận rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào đã được lên lịch.

“Mặc dù các cuộc tham vấn với Qatar đang tiếp tục như thường lệ, nhưng báo cáo của một số phương tiện truyền thông về các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha vẫn chưa được xác nhận”, ông nói.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ có sự tham gia của các nhà ngoại giao cấp thấp hơn về các chi tiết cụ thể của bất kỳ thỏa thuận nào có thể đưa các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran và Mỹ trở lại bàn đàm phán.